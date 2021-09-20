Париж, 20 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино после замены в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом».

Fifa.com Лионель Месси

Месси был заменён на 76-й минуте матча. Вместо него вышел защитник Ашраф Хакими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ одержал победу над «Лионом» со счётом 2:1.

Напомним, в августе Месси перешёл из «Барселоны» в ПСЖ. В составе французской команды он провёл три матча, но не отметился результативными действиями.