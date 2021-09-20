Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче с «Лионом»
Париж, 20 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино после замены в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом».
Fifa.com
Лионель Месси
Месси был заменён на 76-й минуте матча. Вместо него вышел защитник Ашраф Хакими.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ одержал победу над «Лионом» со счётом 2:1.
Напомним, в августе Месси перешёл из «Барселоны» в ПСЖ. В составе французской команды он провёл три матча, но не отметился результативными действиями.