Чита, 20 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который летом 2021 г. пережил сразу три волны паводков, непригодными для проживания значатся 976 домов, подлежащими капитальному ремонту — 1017 домов. Как сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона, для пострадавших минстрой Забайкалья запустил горячую линию по вопросам жилья (номер для связи — 8 (3022) 35-97-81 ).

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»Ожидаем поступления федерального финансирования в размере более 4,2 миллиарда рублей, после этого пострадавшие жители начнут получать выплаты на приобретение или строительство нового жилья», — пояснил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрий Ватагин.

По его словам, больше всего паводками были повреждены дома жителей Чернышевского и Шилкинского районов, здесь полностью не подлежат восстановлению 499 и 392 жилых помещения соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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