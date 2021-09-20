Оренбург, , 08:31 — REGNUM Около 5,5 тыс. военных будут участвовать в антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2021», которые будут проходить на территории Оренбургской области с 20 по 24 сентября. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

На учениях Mil.ru

«Всего в учении «Мирная миссия-2021» задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Основу российского контингента составляют подразделения гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, бригад специального назначения, управления и материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированных в Самарской области, а также части оперативно-тактической авиации ЦВО и военно-транспортной авиации ВКС России», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в названных маневрах будут принимать участие военные из России, а также органы военного управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

«Впервые в учении примет участие воинский контингент Республики Беларусь», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что главными целями учения будут совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск в ходе подготовки и проведения совместной антитеррористической операции, а, кроме того, обмен опытом по противодействию терроризму и освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Вооруженные силы Китайской Народной Республики провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через него американского эсминца.