Вашингтон, 20 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Модернизированная версия Ford Bronco может получить название Warthog, которое недавно было зарегистрировано в патентном бюро США. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Media.ford.com Ford Bronco Sport

На данный момент модель проходит стадию дорожных испытаний. Для покупателей будут доступны две версии комплектации нового Bronco — базовая и Lux. При этом авто получит четырёхдверное исполнение.

Вариантов цвета кузова три — зелёный, красный и оранжевый. Информации о моторе автомобиля пока нет. Ожидается, что в качестве силового агрегата у модели будет стоять трёхлитровый битурбированный двигатель V6 от Explorer ST мощностью 400 «лошадей» либо 3,5-литровый V6 с битурбонаддувом от F-150 Raptor (450 л. с.).

Ранее в компании Ford Motor объявили о прекращении производства машин в Индии. Это последняя американская компания, покинувшая этот рынок. За последние 10 лет операционные убытки автопроизводителя в Индии составили более двух миллиардов долларов.

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