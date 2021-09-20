Москва, 20 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В охране общественного порядка в период подготовки и проведения единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации были задействованы около 210 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полиция

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Помимо полиции, правопорядок поддерживали представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

По её словам, правоохранители не допустили нарушений общественного порядка, которые могли бы повлиять на итоги прошедшего голосования.

«В полной мере обеспечена безопасность граждан, организована круглосуточная охрана помещений для голосования и избирательной документации, — отметила Волк. — Принятыми мерами нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования, не допущено».

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ, также граждане избирали 39 региональных парламентов.