Москва, 20 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Москве с сегодняшнего дня, 20 сентября, начинают работать 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Они будут работать ежедневно, сообщается на портале мэра столицы.

Ponchikov.net Грипп

Мобильные пункты расположены у станций метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД) и железнодорожных станций. Узнать, где они находятся можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Прививку от гриппа может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации. При этом вакцинироваться против гриппа можно во всех городских поликлиниках.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году прививочная кампания против гриппа. стартовала в Москве 1 сентября и завершилась 31 октября.

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