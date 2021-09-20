Чита, 20 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края заявили о снижении численности безработных граждан. По словам заместителя губернатора региона Инны Щегловой, с начала 2021 года трудоустроено 13 609 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, этот показатель увеличился в 1,6 раза (2020 год — 8 014 человека). Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Антонио Берни. Безработица. 1934

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Забайкальский край имеет серьезное отставание по восстановлению рынка труда после пандемии 2020 года.

«Чтобы восстановить рынок труда целевой показатель на 2021 год составляет 476 тысяч, сейчас он равен 473 тысячам» — пояснила Щеглова.

По её словам, в настоящее время в Забайкалье действует такой механизм поддержки, как социальный контракт. 1824 человека уже получили социальные контракты. Сумма средств, направленных на эти цели из федерального и регионального бюджетов, составляет почти 322 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года было трудоустроено 11 605 забайкальцев или 31,5% от общего числа обратившихся в 2021 году.

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