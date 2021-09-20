Кемерово, 20 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1373 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10 283 человека», — уточнил оперштаб.

Отметим, что всего в Кузбассе выявлено 55 243 случая заражения коронавирусом, 52 629 человек выздоровели, 1241 пациент выздоровел.