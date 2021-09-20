Москва, , 08:17 — REGNUM На выборах в Государственную думу РФ Центральная избирательная комиссия России обработала 73,27% протоколов участковых комиссий. Согласно полученным данным, партия «Единая Россия» сохраняет лидерство с результатом 48,85% голосов, на втором месте остается КПРФ — 20,11%, на третьем — ЛДПР — 7,63%.

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Также в пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» с 7,41%, за ней следуют «Новые люди», за которых свои голоса отдали с 5,48% избирателей.

Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.

Партия пенсионеров набирает 2,57%, «Коммунисты России» — 1,34%, «Яблоко» — 1,08%, «Зелёные» — 0,83%, «Родина» — 0,73%, РПСС — 0,70%, «Зелёная альтернатива» — 0,55%, Партия Роста — 0,39%, Гражданская платформа — 0,14%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу в России проходили в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.