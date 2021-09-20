Москва, 20 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Рекомендации по выбору зимней резины дал директор по сервису и запасным частям компании «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

(сс) Santeri Viinamäki Автомобильные шины

По словам Епанешникова, главными критериями при выборе зимних покрышек являются их тип и размер. Так, последний должен соответствовать рекомендациям автопроизводителя, разработанных для автомобиля. Заниженные или, наоборот, завышенные колеса могут повлиять на эксплуатацию и безопасность.

Эксперт отметил, что резина является единственным элементом машины, который соединяет транспортное средство с дорогой. Таким образом, нужно внимательно подходить к вопросу выбора покрышек.

Существуют два типа зимней резины — шипованные и нешипованные. И у тех, и других есть свои плюсы и минусы. Шипованные шины имеют хорошее сцепление со снежной дорогой или во время гололеда. Однако на открытом асфальте сцепление таких шин хуже. По мнению эксперта, шипованная резина начинает скользить на асфальте.

Нешипованные зимние покрышки не шумят во время езды по асфальту. При этом на льду их тормозной путь значительно увеличивается по сравнению с шипованной резиной.

«Тем людям, которые выезжают за город, и у которых путь проходит по заснеженным дорогам, я бы рекомендовал приобретать шипованные колеса. Если же машина эксплуатируется в городе, то дороги у нас, как правило, покрываются реагентами, поэтому можно использовать и нешипованную резину», — сказал Епанешников.

Ранее эксперты объяснили, почему не стоит резко тормозить непосредственно перед дорожными ямами. По их словам, это приводит к тому, что пружины и амортизаторы сжимаются сильнее обычного, а машина как бы «клюёт носом».

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