Магадан, , 08:26 — REGNUM В Магаданской области после обработки почти 100% бюллетеней на выборах в Госдуму VIII созыва «Единая Россия» набрала чуть более 49%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Izbirkom54.nso.ru

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У КПРФ — 21,07%, у ЛДПР — 9,1%, «Новые люди» преодолели барьер в 5,36%, «Справедливая Россия — За правду» — 4,93%. Остальные партии не набрали 3% голосов.

Общая явка на Колыме составила более 43%.

Кроме выборов депутатов Госдумы, колымчане голосовали на дополнительных выборах депутата Магаданской городской думы по одномандатному избирательному округу №15, довыбрали депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа второго созыва.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае явка на прошедших выборах составила более 44%. Это самый высокий показатель за последние семь лет.