Барнаул, , 08:13 — REGNUM В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали депутатов Госдумы РФ и алтайского парламента, число нарушений оказалось минимальным. Как отмечают в штабе общественного наблюдения за выборами, ряд недочетов выявлен благодаря беспрецедентному охвату видеонаблюдения, но большинство из них носили процедурный характер, их сразу же устранили. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

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Более серьезная ситуация сложилась в Ленинском районе Барнаула. Участковая избирательная комиссия №177 признала недействительными 94 бюллетеня из-за нарушения процедуры голосования вне помещения.

«Наличие такого факта в деятельности комиссии не влияет на признание результатов в целом на этом участке недействительными, поскольку это было единственное нарушение, которое вовремя устранено», — пояснила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Также крайизбирком провел проверку по факту переписывания акта о проведении голосования с использованием стационарного ящика для голосования и сейф-пакета на избирательном участке №63 в Барнауле.

Повторный акт составили из-за ошибки, возникшей при внесении общего количества бюллетеней, которые должны упаковываться в сейф-пакет. Там случайно была указана общая суммарная цифра использования переносного и стационарного ящиков.

«Ничего правонарушающего не произошло. Правильно, что УИК такую ошибку устранил путем составления повторного акта», — считает Ирина Акимова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае после обработки более 80% голосов, отданных за депутатов Государственной думы, лидирует партия «Единая Россия». За нее проголосовали 33,57% избирателей региона. На фтором месте — КПРФ (30,51%).

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