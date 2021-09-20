Париж, 20 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лионом» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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На 54-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. На 66-й минуте нападающий ПСЖ Неймар сравнял счёт, реализовав пенальти.

Победу парижскому клубу принёс гол форварда Мауро Икарди на 93-й минуте.

На сегодняшний день ПСЖ идёт на первом месте, в активе команды 18 очков. «Лион» занимает девятое место с восемью очками.