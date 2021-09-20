Канберра, , 08:12 — REGNUM Расторжение соглашения, заключённого с Францией, полностью отвечает национальным интересам Австралии. Такое заявление сделал австралийский премьер-министр Скотт Моррисон 20 сентября в эфире телеканала SBS., поясняя причины, побудившие его страну к альянсу с США и Британией.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Моррисон отметил, что хотя он понимает возможную обиду и огорчение при разрыве контракта второй стороны соглашения, но национальные интересы Австралии для него превыше всего, они были и есть всегда на первом месте. Трёхстороннее соглашение с США и Великобританией гораздо лучше отвечает интересам Австралии.

Кроме того, Моррисон рассказал о своих серьёзных сомнениях в том, что субмарин, заказанных у французской судостроительной компании Naval Group, будет достаточно для обеспечения защиты национального суверенитета Австралии. Премьер-министр добавил, что он понимает разочарование правительства Франции и тех, кто непосредственно работал над проектом, но в существующих обстоятельствах было принято решение, более всего отвечающее национальным интересам страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что детали альянса AUKUS были согласованы сторонами-участниками за спиной президента Франции Эммануэля Макрона в ходе встречи на высшем уровне Группы семи (G7) в июне текущего года в английском Корнуолле.

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