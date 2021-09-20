Улан-Удэ, 20 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Всем скончавшимся за сутки было больше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе за весь период пандемии достигло 1816.

В стационарах республики по состоянию на 20 сентября лечатся 410 пациентов, из которых 45 находятся в реанимации. 24 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 480 коек: занято — 410, свободно — 70 койки. Занятость коечного фонда составляет 85,4%», — отметили в оперштабе.