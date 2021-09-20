Пермь, 20 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Перми с 1 по 4 октября пройдет театральный фестиваль «РемПуть». Социокультурное пространство «Завод Шпагина» превратится в площадку для театральных перформансов без жанров и границ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Театр

На бывшей промтерритории представят девять оригинальных спектаклей в непривычных зрителю направлениях: театр, где сидят; театр, где ходят; театр, где поют; театр, где танцуют; театр, где нет актеров.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что они и создатели постановок намерено ушли от банальных жанров. «Границы определяются только двумя вещами: это должно быть очень новое и очень талантливое», — сказал арт-директор фестиваля Владимир Гурфинкель.

Все театральные постановки будут представлены на Заводе Шпагина. А спектакль «Как-то ничего не происходит» (опыт прочтения пьесы А.П. Чехова «Три сестры») станет своего рода открытием фестиваля и пройдет на площадке вокзала Пермь I.

Кроме спектаклей в программе фестиваля указаны мастер-классы и лекции. Участие в них будет бесплатное.