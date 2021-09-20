Пенза, 20 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 19 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 20 сентября зарегистрировали 2502 летальных исхода от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю (13 — 19 сентября) умерли 114 пензенцев. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области заболеваемость ОРВИ превышает уровень эпидпорога на 69,1%. Только за неделю (6−12 сентября) выявили 2918 новых случаев ОРВИ.

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