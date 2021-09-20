Москва, 20 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 17 сентября открылись снижением по рублю. Он находился под давлением на фоне ухода от риска и приближающихся выходных. Торги по нефти тоже закрылись снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Падение российской валюты ускорилось на торгах в Нью-Йорке после выхода американской статистики. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь превысил значение за август.

Доходность облигаций повысилась до 1,385% годовых, индекс доллара обновил максимум на 93,23 пункта.

Доллар продолжил извлекать выгоду из данных по розничным продажам в США, опубликованных в четверг, которые усилили ожидания сокращения покупок активов ФРС до конца года.

По итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,49%, до 72,85 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 85,41 руб., фунт/рубль — на 1,10%, до 101,15 руб.

Сегодня, 20 сентября, на торгах в Азии нефть стоит 74,86 (-0,56%). Доллар торгуется в плюсе на фоне продолжающегося ухода от риска.

На аппетит к риску влияют опасения по поводу краха Evergrande в Китая (долг больше $300 млрд). Акции в Гонконге упали более чем на 10%. Правительство вмешиваться не торопится.

Также рисковые настроения ухудшились на фоне неопределенности в отношении объема покупок облигаций и изменения лимита долга США.

Без внимания не осталось последнее соглашение между Великобританией, Австралией и США, якобы для защиты и отстаивания общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе.

Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом по доллару. Пара доллар/рубль повысилась до 73,14. Потери рубля составляет 0,38%.

Рубль останется под давлением пока ФРС США не огласит свое решение по ставкам (22 сентября). Если торги закроются выше 73,30 руб., покупатели могут перейти в наступление и спровоцировать продавцов закрывать короткие позиции по доллару.

Читайте также: Курс рубля консолидируется на достигнутых накануне уровнях