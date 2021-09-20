Уфа, , 08:20 — REGNUM Ход трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ оценил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов в общественном пресс-центре «Выборы — 2021».

Выборы Scott Maxwell

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По его словам, выборы в республике прошли организовано и достойно.

«Явка в республике, по предварительным данным, составила 70 процентов. Подсчёт голосов ещё продолжается. Жители активно голосовали все три дня. Мы постарались сделать, чтобы во многих муниципалитетах выборы прошли как праздник. Это наша старая добрая традиция. Насколько мне известно, каких-то особых нарушений не было. Да, конечно, кое-где были жалобы. Все их зафиксировали и отрабатывают. Это один из неотъемлемых элементов политической борьбы, выборного процесса. Могу сказать, что из 1380 обращений жителей республики, которые зафиксировала система «Инцидент менеджмент» за эти три дня, только 39 касались выборов. Людей волнуют обычные житейские вопросы: транспорт, ЖКХ, дороги, образование… И это тоже очень важный показатель», — сообщил глава региона.

Хабиров отметил, что будущим депутатам Госдумы РФ от Башкирии необходимо активно проводить встречи с избирателями в своих округах, знать проблемы местных жителей, помогать им.

Он также выразил надежду, что в новом составе горсовета Уфы будут представители различных сфер, а не только строительной отрасли.