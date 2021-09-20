Киев, , 08:03 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» в долгосрочной перспективе может оказаться для Украины полезным. Такое мнение 20 сентября высказал глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.

Саакашвили © ИА REGNUM

По словам главы исполкома Национального совета реформ, газопровод в ближайшем времени является для Украины опасным, так как в случае «нападения» России на страну весной 2022 года западные страны будут защищать Киев с меньшим желанием.

В то же время, Саакашвили отметил, что, по его мнению, после этого Украина начнет получать от газопровода выгоду.

«Это (завершение строительства «Северного потока — 2») хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — сказал он.

Также Саакашвили добавил, что он уверен в том, что в будущем Украина и обеспечит «голубым» топливо себя, и будет экспортировать газ. При этом экс-президент Грузии указал, что, как он считает, на данный момент для страны большую опасность представляет коррупция, а не «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может превратиться в «инвестиционную руину».