Иркутск, 20 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В деревне Худорожкина Черемховского района в ночь на 20 сентября произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Подробности сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ.

МЧС В деревне Худорожкина Черемховского района на пожаре погибли двое детей

Тревожный сигнал в пожарно-спасательную службу поступил в 23:49 местного времени 19 сентября. Когда к месту ЧП прибыли пожарные расчёты добровольной пожарной команды, областной пожарно-спасательной службы и МЧС России, квартира в двухквартирном жилом доме полностью горела изнутри, огонь перешел на кровлю соседней квартиры.

Соседями из горящего дома были эвакуированы двое взрослых с ожогами и ребёнок без признаков жизни.

В течение 20 минут пожарные боролись с открытым огнём. В ходе ликвидации последствий пожара в комнате был обнаружен ещё один погибший ребенок.

Погибшими оказались девочка 2018 г.р. и мальчик 2021 г.р. Родители детей госпитализированы с различными травмами и отравлением угарным газом. С ними работает психолог Главного управления МЧС России по Иркутской области. Причина пожара пока не названа.

За прошедшие сутки, 19 сентября, в Приангарье произошло 22 пожара. С начала года в регионе зарегистрировано 4537 пожаров. На пожарах погибли 120 человек, из которых 11 несовершеннолетних. 142 человека получили травмы.