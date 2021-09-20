Пенза, , 08:04 — REGNUM В Пензенской области после обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона с 72,38% побеждает врио главы области Олег Мельниченко. Соответствующие данные приводит облизбирком.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

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За временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области проголосовали более 428,8 тыс. избирателей. Следом идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (12,35%), третьем место с 5,69% у Алексея Шпагина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% —у Петра Чугая из Партии пенсионеров.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области явка на выборах в последний день голосования на 18:00 (за два часа до закрытия участков) составила 54,47%. На 1 июля 2021 года избирательным правом обладают 1 041 875 жителей Пензенской области. В рамках трёхдневного сентябрьского голосования в регионе работали 33 территориальные избирательные комиссии и 1067 избирательных участков.

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