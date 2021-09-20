Якутск, 20 сентября 2021, 08:11 — REGNUM Тот факт, что в Якутии на выборах в Госдуму РФ КПРФ набрала больше голосов, чем «Единая Россия» — сигнал руководству страны о необходимости перемен. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения компартии в республики Виктор Губарев, пишет News.Ykt.ru.
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Он напомнил, что 60% жителей Якутии вообще не собирались голосовать, потому что не верили, что их голос может что-то решить.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ, депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов. Он обогнал «единоросса» с перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. За одномандатника от «Единой России», помощника руководителя «Союза строителей Якутии» Петра Черкашина проголосовали 20,05% избирателей.