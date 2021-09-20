Челябинск, 20 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Челябинске найдена погибшей ещё одна девушка-подросток. Об этом пишут СМИ.

Суицид

По данным изданий, видеокамеры запечатлели, как она подошла к одному из домов на Университетской набережной. В руках у неё был букет роз. А спустя некоторое время было найдено её тело. На вид погибшей было 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой же улице погибла 13-летняя девочка. А позднее очевидцы смогли спасти её друга от совершения самоубийства.