Омск, , 07:58 — REGNUM На выборах в Законодательное собрание Омской области VII созыва, по последним данным ГАС «Выборы», лидирует партия «Единая Россия», получившая 31,87% голосов (162 446).

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Второй результат — у КПРФ (23,40%; 119 253), третий — у «Коммунистов России» (11,10%; 56 597). Также пятипроцентный барьер преодолели партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» (9,59%; 48 859), «Новые люди» (8,14%; 41 506) и ЛДПР (6,83%; 34 788). «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» получила 4,73%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Законодательное собрание Омской области проходили 17−19 сентября 2021 года.

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