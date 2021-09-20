Пермь, 20 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Пермском крае до конца 2021 планируют увеличить размер выплат за сдачу правоохранителям незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

Чиновники отметили, что пермяки неохотно сдают оружие, которое хранят на незаконных основаниях. Чтобы был дополнительный стимул, решено сделать размер выплат больше. В частности, предполагается, что за гладкоствольное охотничье ружье и обрез будут выплачивать 8 тыс. рублей против 4 тысяч, которые действуют в настоящее время. За охотничий карабин размер выплаты повысят с 7 до 10 тыс. рублей. За короткоствольный огнестрельный револьвер или пистолет сдавший его житель сможет получить 8 тыс. рублей (вместо 6 тыс. рублей, которые предусмотрены сейчас).

Проект постановления проходит согласование, после чего будет вынесен на рассмотрение правительства Пермского края.

По данным регионального минтербеза, сейчас у пермяков законно хранится почти 90 тыс. единиц оружия. За семь месяцев 2021 года из незаконного оборота изъято почти 2,5 тыс. единиц оружия и 4,5 тыс. боеприпасов.