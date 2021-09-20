Хабаровск, , 08:08 — REGNUM Новым сенатором от исполнительной власти Хабаровского края в Совете Федерации станет заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

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Назначение произойдёт после официального подведения итогов досрочных выборов губернатора Хабаровского края и вступления в должность избранного губернатора.

А после вступления в должность избранного губернатора правительство региона уйдёт в отставку. Новый состав будет сформирован в кратчайший срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил избирателей за явку на прошедших выборах — она составила более 44%. Это самый высокий показатель за последние семь лет. За Дегтярева проголосовали 57,64% избирателей.