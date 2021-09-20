Ярославль, 20 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Согласно предварительным итогам голосования в одномандатных округах №194 и №195, опубликованных на сайте ЦИК, мандаты депутатов Государственной Думы России получат представители партии «Справедливая Россия — За правду».

Предварительные результаты голосования

В 194-м округе действующий депутат от «Единой России» Андрей Коваленко получил лишь 24,4% голосов избирателей и проиграл экс-губернатору Ярославской области Анатолию Лисицыну, за которого проголосовало 39,4% принявших участие в выборах. Третий результат в этом округе показала кандидат от КПРФ Елена Кузнецова — 16,9%.

Не менее серьёзная борьба была и в 195-м округе. Однако кандидат «Единой России» Лариса Ушакова не смогла убедить избирателей изменить своё мнение — получив 37,9% голосов, победу одержал неизменный депутат всех созывов Государственной думы Анатолий Грешневиков. Ларису Ушакову поддержали лишь 27,5% избирателей.