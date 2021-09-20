Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил кандидатов, которые одержали победу на прошедших выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в правительстве региона.

Пресс-служба аппарата губернатора и правительства Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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Солодов отметил, что трёхдневный формат голосования позволил обеспечить высокую явку. На Камчатке в выборах приняли участие 42,62% избирателей.

«Сегодня можно уверенно говорить о том, что победу одерживает партия «Единая Россия», которая и сформирует основное большинство в Законодательном собрании края. Я хочу поздравить с победой Ирину Анатольевну Яровую, которая продолжит защищать интересы жителей Камчатки на федеральном уровне. Также победу одерживает действующий сенатор Совета Федерации Валерий Андреевич Пономарев. Законодательное собрание края будет существенно обновлено, появятся новые лица, также изменится партийный состав. В Законодательное собрание входит партия «Новые люди». Я хочу поздравить их с впечатляющим результатом и доверием жителей Камчатки. Сейчас наступает ответственный период, и после того, как окончательный состав Законодательного собрания будет определен, нам предстоит вместе приступить к интенсивной ответственной работе, связанной с защитой и продвижением интересов каждого жителя Камчатского края. Уверен, что общей командой нам удастся добиться результатов, которых от нас ждут жители, и оправдать высказанное доверие», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Законодательное собрание Камчатки по предварительным итогам победу одержала «Единая Россия».