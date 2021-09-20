Челябинск, 20 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Можно говорить со 100%-й уверенностью про полную легитимность выборов, которые состоялись 17−19 сентября. Об этом заявил журналистам челябинский губернатор Алексей Текслер.

Kremlin.ru Алексей Текслер

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Также можно говорить о про полную открытость выборов. Текслер подчеркнул, что на них присутствовало большое число наблюдателей. Также чиновник отметил высокую конкуренцию на прошедших выборах.

Коснулся глава региона и явки. Он заметил, что она оказалась выше, чем была в 2016 году, приводит его слова «Гранада пресс».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госдуму в Челябинской области лидируют единороссы.