Чита, 20 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Забайкальском крае оформлено уже более пяти тысяч Пушкинских карт, приобретено двести билетов на посещение культурных мероприятий. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба правительства региона с ссылкой на слова заместителя главы Татьяны Цымпиловой.

Василий Иванов ИА REGNUM Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка

«Мы продолжаем распространять электронный билет «Пушкинская карта» Ее можно получить в электронном или физическом виде, а также выбрать дизайн. К проекту могут присоединиться и частные учреждения культуры», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, о культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года. Это — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На карту начисляют по три тысячи рублей.

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