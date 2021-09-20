Чебоксары, 20 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе установлению границ с соседними регионами. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра по итогам заседания общественного совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Работа по наполнению ЕГРН условно делится на три категории. По словам заместителя руководителя ведомства Евгения Дубова, первый пласт — внесение данных о границах, в частности, между соседствующими регионами. Уже утверждены границы с Мордовией, Ульяновской и Нижегородской областями, завершается работа по установлению границ с Татарией и Марий Эл.

Замглавы ведомства отметил, что остались нерешёнными вопросы по прохождению границ нескольких муниципальных образований, населённых пунктов, особо охраняемых природных территорий и лесничеств.

Затрудняет работу отсутствие в ЕГРН информации о правообладателях объектов недвижимости и характеристик объектов. Например, не зафиксирован год ввода объекта в эксплуатацию или завершения строительства, нет информации о материале стен, не внесены координаты расположения участков из-за отсутствия межевания.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году ведомство должно внести данные обо всех имеющихся границах в единый реестр (ЕГРН). На начало июня в Чувашии внесли 60% участков границ между регионами, 95,9% границ муниципальных образований и 99,1% границ населённых пунктов.