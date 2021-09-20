Благовещенск, , 07:46 — REGNUM В Амурской области на выборах в региональный законодательный орган победила «Единая Россия» с результатом 34,41% голосов. Второе место — у КПРФ, за которую проголосовали 20,99% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября по данным ЦИК России.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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ЛДПР на выборах в Заксобрание региона набрала 13,92% голосов, «Коммунисты России» — 8,29%, «Новые люди» — 6,75%, «Справедливая Россия — за правду» — 6,02%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,58%.

Явка на выборы в Амурской области 17−19 сентября составила 38,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Заксобрания региона Василий Логинов получит мандат депутата Госдумы по итогам выборов 17−19 сентября. За него проголосовали 33,95% избирателей. По спискам в Амурской области большинство голосов получила также «Единая Россия».