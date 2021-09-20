Улан-Удэ, 20 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Бурятии суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом увеличивается шестой день подряд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 88 новых случаев инфицирования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 71 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 58 059, 28 184 из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 за сутки 19 пациентов, а всего по состоянию на 20 сентября коронавирус побороли 49 615.