Томск, , 07:39 — REGNUM По последним данным ГАС «Выборы», партия «Единая Россия» набирает 33,74% голосов (80 170) на выборах в Законодательную думу Томской области VII созыва.

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Второй результат — у КПРФ (24,10% — 57 275), третий — у ЛДПР (12,86% — 30 561). «Справедливая Россия — патриоты — за правду» получает 10,84% (25 759 голосов), «Новые люди» — 10,05% (23 885), «Яблоко» — 3,05% (7250), «Партия роста» — 2,11% (5007).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Законодательную думу Томской области прошли 17−19 сентября 2021 года. Жители региона избирали 42 областных депутата: 21 — по партспискам, ещё 21 — по одномандатным округам.

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