Чита, 20 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 288, причём 519 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (18−19 сентября 2021 года).

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Вместе с тем 58 758 пациентов (+282 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1365 человек (+7 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 118 находятся в тяжёлом состоянии (+10 за выходные), 43 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+9 выходные).

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