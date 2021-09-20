Токио, 20 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Число пожилых людей старше 65 лет достигло 36,4 млн человек или рекордных 29,1% от всего населения в Японии. Такие статистические данные были обнародованы министерством общенациональных дел страны 20 сентября, к Дню почитания старости.

(сс) PICNIC_Fotografi Пожилые люди

За год численность пожилых людей в Японии возросла на 220 тыс. человек. Доля пожилых людей среди мужчин составляет 26%, среди женщин доля людей старше 65 лет составила почти треть — 32% от всех женщин, проживающих в Японии.

Кроме того, максимального показателя в стране за последние 17 лет достигло число работающих пенсионеров. Всего таких граждан на сегодняшний день насчитывается более девяти миллионов. Среди общего числа достигших пенсионного возраста граждан продолжают работать 25,1%, и это тоже рекордный показатель за последние девять лет.

Стоит отметить, что 20 сентября в Японии празднуется День почитания старости, который является выходным днём.