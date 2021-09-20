Кызыл, 20 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 11 340.

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«Из 63 заболевших мужчин — 30, женщин — 33. По возрасту: детей до 17 лет — 25, от 18 до 49 лет — 25, от 50 до 64 лет — 4, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

Госпитализировано за сутки 24 человека. Всего в стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 264 больных с COVID-19. Состояние 68 из них оценивается, как тяжёлое, к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек.

Занятость коечного фонда по состоянию на 20 сентября достигла почти 78%. На амбулаторном лечении находится ещё 223 пациента.