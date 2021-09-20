Кемерово, 20 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 20 сентября, за прошедшие сутки выявлено 163 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев.

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«Кемерово — 21, Новокузнецк — 18, Прокопьевск — 15, Междуреченск — 14, Юрга — десять, Анжеро-Судженск — девять, Белово — девять, Осинники — восемь, Яйский МО — семь, Киселевск — шесть, Мыски — шесть, Гурьевский МО — шесть, Краснобродский — пять, Калтан — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Беловский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Юргинский МО — три, Тайга — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Таштагольский МР — два, Полысаево — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МО — один, Тяжинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 172 пациента выздоровели, шестеро скончались.