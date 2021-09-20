Чебоксары, 20 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Семейное насилие

Перед судом предстанет 33-летний мужчина. Следствие полагает, что с сентября 2015 года по июнь 2019 года обвиняемый неоднократно бил супругу, а также неоднократно наносил побои дочери 2015 года рождения.

«В феврале — марте 2021 года, будучи разведённым с супругой и проживая отдельно от неё, забрал дочь к себе ночевать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали после обращения матери девочки к правоохранителям. В настоящее время он находится под арестом.

В управлении отмечают, что мужчина не признал вину. Его обвинили в двух эпизодах истязания несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Дело будет рассматривать Калининский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Красноармейском районе Чувашии 22-летний сельчанин осуждён за кражи и изнасилование матери. Он получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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