В Прикамье установлена величина прожиточного минимума на 2022 год
Пермь, 20 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Пермском крае правительство установило величину прожиточного минимума. В среднем на душу населения в 2022 году ее размер составит 11 121 рубль. Об этом сообщает Пермьстат.
Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 12 122 руля, для пенсионеров — 9858 рублей, для детей — 11 408 рублей.
Добавим, величина прожиточного минимума в 2021 году составляет 10 844 в среднем на душу населения.
Напомним, с 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения в регионах России на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года. При расчетах учитывается коэффициент региональной дифференциации — соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране и величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.