Пермь, 20 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Пермском крае правительство установило величину прожиточного минимума. В среднем на душу населения в 2022 году ее размер составит 11 121 рубль. Об этом сообщает Пермьстат.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 12 122 руля, для пенсионеров — 9858 рублей, для детей — 11 408 рублей.

Добавим, величина прожиточного минимума в 2021 году составляет 10 844 в среднем на душу населения.

Напомним, с 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения в регионах России на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года. При расчетах учитывается коэффициент региональной дифференциации — соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране и величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.