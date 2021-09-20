Иркутск, 20 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 20 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4813 человек, причём 37 из них добавили в сводку за выходные дни (18−19 сентября 2021 года).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 105 687 человек (+1105 за выходные). Госпитализированы 1828 (+70 за выходные).

Выздоровели 94 849 пациентов (+1149 за выходные). Ещё 432 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за выходные).

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