В России состоялись трёхдневные выборные кампании различного уровня. Граждане РФ избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав 11 регионов (в девяти регионах прямые выборы, в двух — голосование в парламенте субъекта РФ) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны. Выборы в Госдуму РФ проходили в рамках смешанной избирательной системы — по партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов). Прямые выборы глав субъектов РФ прошли в Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Тверской областях, а также в Мордовии, Чечне и Туве. Голосование в парламенте состоялось в Северной Осетии — Алании и Карачаево-Черкесии. Помимо этого, выборы депутатов парламентов субъектов РФ прошли в Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Чечне, Чувашии и Санкт-Петербурге. ЦИК РФ уже подводит итоги выборов в регионах. Главной интригой, созданной экзитполами, является вопрос о том, сохранится ли текущий думский состав партий, либо же пятипроцентный барьер преодолеют и новые политические организации. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

07:27 20.09.2021 Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает 83,35% голосов на выборах главы региона после обработки 97% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на облизбирком.

07:28 20.09.2021 «Единая Россия» заняла первое место на выборах в Госдуму РФ в Новосибирской области и набрала 35,2% голосов по результатам обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в облизбиркоме.

07:30 20.09.2021 Врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв набрал наибольшее число голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.

07:33 20.09.2021 ЦИК Якутии рассмотрит 22 сентября заявления от партий о пересчёте голосов.

07:34 20.09.2021 Хоккеист и политик Владислав Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в своём округе в Ульяновской области по итогам обработки 97% протоколов, сообщает облизбирком.

07:39 20.09.2021 По последним данным ГАС «Выборы», партия «Единая Россия» набирает 33,74% голосов (80 170) на выборах в Законодательную думу Томской области VII созыва. Читайте подробнее: На выборах в Закдуму Томской области лидирует «Единая Россия»

07:46 20.09.2021 В Амурской области на выборах в региональный законодательный орган победила «Единая Россия» с результатом 34,41% голосов. Второе место — у КПРФ, за которую проголосовали 20,99% избирателей. Читайте подробнее: На выборах в Заксобрание Приамурья большинство голосов у «Единой России»

07:48 20.09.2021 Действующий глава Тверской области Игорь Руденя сохраняет лидерство на выборах руководителя региона с 53,04% голосов после обработки 90,19% протоколов.

07:48 20.09.2021 Можно говорить со 100%-й уверенностью про полную легитимность выборов, которые состоялись 17−19 сентября. Об этом заявил журналистам челябинский губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: Можно говорить про 100%-ю легитимность — челябинский губернатор о выборах

07:50 20.09.2021 Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв победил на выборах главы региона, набрав 56,81% голосов избирателей.

07:50 20.09.2021 КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Ульяновской области после обработки 97% протоколов, сообщает облизбирком.

07:51 20.09.2021 Партия «Единая Россия» набирает около 68% голосов на выборах депутатов Госдумы РФ в Башкирии после обработки 84% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирком региона.

07:51 20.09.2021 Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил кандидатов, которые одержали победу на прошедших выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края. Об этом: Трёхдневный формат голосования позволил увеличить явку — глава Камчатки

07:53 20.09.2021 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил избирателей за явку на прошедших выборах — она составила более 44%. Это самый высокий показатель за последние семь лет. Об этом: Хабаровский край впервые за семь лет показал высокую явку на выборах

07:58 20.09.2021 На выборах в Законодательное собрание Омской области VII созыва, по последним данным ГАС «Выборы», лидирует партия «Единая Россия». Читайте также: «Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Омской области

07:58 20.09.2021 Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко побеждает на выборах губернатора региона с 72,38%. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100% протоколов.

07:59 20.09.2021 «Единая Россия» лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идут КПРФ (лидирует в 14 округах) и «Справедливая Россия — За правду» (в семи). Об этом свидетельствуют данные более 70% протоколов.

08:00 20.09.2021 В Туве на выборах в Государственную думу РФ по одномандатному округу побеждает кандидат от «Единой России» Айдын Сарыглар. Подробности в материале: В Туве на выборах в Госдуму лидирует представитель ЕР

08:01 20.09.2021 По итогам обработки 70% протоколов на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набирает 48,46% голосов, КПРФ — 20,30%, ЛДПР — 7,69%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,43%, «Новые люди» — 5,55%.

08:04 20.09.2021 В Пензенской области после обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона с 72,38% побеждает врио главы области Олег Мельниченко. За временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области проголосовали более 428,8 тыс. избирателей. Следом идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (12,35%), третьем место с 5,69% у Алексея Шпагина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% —у Петра Чугая из Партии пенсионеров. Подробности в материале: В Пензенской области на выборах главы региона побеждает Олег Мельниченко

08:06 20.09.2021 В ЦИК заявили о сохранении «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме РФ.

08:07 20.09.2021 По итогам обработки 92,51% протоколов врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг побеждает на выборах руководителя региона, сообщил местный избирком. Он набирает 88,89% голосов.

08:07 20.09.2021 По итогам обработки 94,54% протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков побеждает на выборах главы региона. Он набирает 78,95% голосов.

08:08 20.09.2021 Сенатором от Хабаровского края в Совете Федерации будет заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский. Об этом: Назван новый сенатор в Совете Федерации от Хабаровского края

08:08 20.09.2021 На выборах главы Чечни уверенно лидирует Рамзан Кадыров. Ныне действующий руководитель республики набрал 99,61% голосов избирателей после обработки 12,33% бюллетеней. Такие данные приводит Центризбирком к 08:00 20 сентября. Читайте также: Рамзан Кадыров после обработки 12% бюллетеней набрал 99,61% голосов

08:11 20.09.2021 Тот факт, что в Якутии на выборах в Госдуму РФ КПРФ набрала больше голосов, чем «Единая Россия», — сигнал руководству страны о необходимости перемен. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения компартии в республики Виктор Губарев. Подробности в материале: КПРФ в Якутии победила потому, что население хочет перемен — мнение

08:13 20.09.2021 В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали депутатов Госдумы РФ и алтайского парламента, число нарушений оказалось минимальным. Как отмечают в штабе общественного наблюдения за выборами, ряд недочетов выявлен благодаря беспрецедентному охвату видеонаблюдением, но большинство из них носили процедурный характер, их сразу же устранили. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона. Более серьезная ситуация сложилась в Ленинском районе Барнаула. Участковая избирательная комиссия №177 признала недействительными 94 бюллетеня из-за нарушения процедуры голосования вне помещения. Читайте также: Выборы в Алтайском крае: избирком рассказал о нарушениях

08:17 20.09.2021 На выборах в Государственную думу РФ Центральная избирательная комиссия России обработала 73,27% протоколов участковых комиссий. Согласно полученным данным, партия «Единая Россия» сохраняет лидерство с результатом 48,85% голосов, на втором месте остается КПРФ — 20,11%, на третьем — ЛДПР — 7,63%. Подробности в материале: ЦИК подсчитал более 73% протоколов на выборах в Госдуму РФ

08:17 20.09.2021 Врио главы Мордовии Артём Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя региона. Об этом сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона после обработки 86% протоколов.

08:19 20.09.2021 Явка в Чувашии составила около 58%. По результатам выборов в Госсовет проходят шесть партий.

08:20 20.09.2021 Ход трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ оценил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в общественном пресс-центре «Выборы-2021». По его словам, выборы в республике прошли организованно и достойно. Подробности в материале: Радий Хабиров: выборы в Башкирии прошли достойно и организованно

08:20 20.09.2021 ЦИК Чувашии заявил, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты выборов, не было.

08:21 20.09.2021 В Чувашии на выборах депутатов Госдумы по Канашскому избирательному округу победил депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), по Чебоксарскому избирательному округу — министр образования Алла Салаева («Единая Россия»).

08:25 20.09.2021 Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму РФ во Владимирской области с 37,64% голосов после обработки 100% протоколов.

08:26 20.09.2021 Предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 06:00 20 сентября подвели в региональной избирательной комиссии. По федеральному и одномандатным округам лидирует партия «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: «Единая Россия» побеждает на выборах в Белгородской области

08:26 20.09.2021 В Магаданской области после обработки почти 100% бюллетеней на выборах в Госдуму VIII созыва «Единая Россия» набрала чуть более 49%. Читайте подробнее: На выборах в Госдуму РФ на Колыме лидирует «Единая Россия»

08:27 20.09.2021 В охране общественного порядка в период подготовки и проведения единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации были задействованы около 210 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк. Подробности в материале: Серьёзных нарушений во время выборов в Госдуму не допущено — МВД РФ

08:28 20.09.2021 Более 11 тысяч граждан РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Белоруссии, проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.

08:33 20.09.2021 Избирательная комиссия Кемеровской области обнародовала предварительные итоги подсчёта голосов на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации. На 10:00 (время местное) сегодня, 20 сентября, в голосовании приняли участие 77,19% кузбасских избирателей. Читайте подробнее: Избирком Кузбасса назвал итоговую явку и лидеров голосования

08:35 20.09.2021 «Справедливая Россия» уверенно проходит в Госдуму по партийным спискам и может провести в нижнюю палату парламента еще около десяти депутатов по одномандатным округам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов. Об этом: Миронов оценил предварительные итоги выборов

08:36 20.09.2021 В Башкирии явка на выборах на 20:00 часов местного времени 19 сентября составила более 69%. Такие предварительные данные 19 сентября сообщила пресс-служба центральной избирательной комиссии региона. Сообщается, что на выборах депутатов Госдумы РФ, советов городов и районов, а также дополнительных выборах в госсобрание республики проголосовало 2 млн 74 тысячи 823 человека. Читайте подробнее: В Башкирии в голосовании приняли участие более 69% избирателей

08:38 20.09.2021 Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских лидирует на выборах главы с 83,26% голосов. На данный момент обработано 98% протоколов.

08:41 20.09.2021 Прошедшие выборы ещё раз доказали, что демократия в России есть, правила и процедуры работают, отметил вице-спикер Госдумы VII созыва Пётр Толстой («Единая Россия»). Об этом: Толстой: выборы показали наличие демократии в России

08:46 20.09.2021 В голосовании на выборах в Госдуму РФ приняли участие более 11 тыс. российских граждан из числа постоянно проживающих или временно пребывающих на территории Белоруссии. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев. Об этом: В Белоруссии на выборах в Госдуму проголосовали свыше 11 тыс. граждан РФ

08:48 20.09.2021 На Чукотке на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва предварительно победила кандидат от партии «Единая Россия», за неё проголосовали почти 37% избирателей. Читайте также: В Госдуме РФ Чукотку вновь будет представлять женщина-единоросс

08:51 20.09.2021 В 99% случаев факты нарушений на выборах в Самарской области не подтвердились. Об этом 19 сентября сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев. «По итогам трехдневного голосования можно отметить, что выборы в Самарской области проходили максимально прозрачно и в 99% случаев факты нарушения не подтвердились», — приводит пресс-служба администрации Тольятти его слова. Подробности в материале: В Самарской области заявили, что 99% нарушений на выборах не подтвердились

08:52 20.09.2021 В Кемеровской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 20 сентября, в голосовании приняли участие 77,19% избирателей. Такие данные приводит избирательная комиссия региона. Читайте также: В Кузбассе явка избирателей составила почти 80%

08:56 20.09.2021 «Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную думу в Ивановской области после обработки почти 80% протоколов, таковы данные ЦИК на утро 20 сентября. Читайте подробнее: В Ивановской области на выборах в Госдуму побеждает «Единая Россия»

08:58 20.09.2021 Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин побеждает на выборах главы региона с результатом 83,66%, предварительные данные на утро 20 сентября опубликовал ЦИК России. Читайте подробнее: На выборах губернатора Тульской области Дюмин набирает 83,6% голосов

08:58 20.09.2021 В Свердловской области «Единая Россия» удержит контроль над региональным Заксобранием. Это следует из материалов на сайте ЦИК РФ. Читайте также: «Единая Россия» победила на выборах в свердловское Заксобрание

09:00 20.09.2021 Выборы состоялись, принеся в целом прогнозировавшиеся результаты. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков. «В ситуации экономического кризиса и пандемии имело место преобладающее голосование за статус-кво и отождествляемую с ним политическую силу, а протестное голосование концентрировалось вокруг крупной левой партии с устоявшимся имиджем, — отметил он. — Спрос на политическую альтернативу у электората есть, но предлагавшиеся ему проекты подобного толка пока не вызвали слишком большого доверия. Собственно, произошло всё то, что ожидалось». Подробности в материале: Политолог уточнил, есть ли спрос на политическую альтернативу у электората

09:03 20.09.2021 В дни голосования в России, где в течение трёх дней проходили выборы в Госдуму, а также региональные выборы глав регионов и выборы депутатов местные парламентов, зарубежные неправительственные организации, в частности движение «Голос» (организация признана в России иностранным агентом), массово распространяли фейки о выборах в России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России — Пискарёв

09:05 20.09.2021 В Хабаровском крае на избирательном участке №612 в селе Кутузовка района имени Лазо 19 сентября скончалась наблюдатель. Подробности в материале: В Хабаровском крае на выборах умерла наблюдатель

09:06 20.09.2021 В Кабардино-Балкарии после обработки всего 7,3% бюллетеней уже определился явный лидер — «Единая Россия». Партия набрала пока 78,29% голосов избирателей, сообщили в региональном избиркоме. Подробности в материале: На выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии лидирует «Единая Россия»

09:06 20.09.2021 Явка на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской д Федерации восьмого созыва в Сибирском федеральном округе составила в среднем более 40%. Такие данные приводятся на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибири. Отмечается, что наибольшую активность проявили избиратели Тувы и Кемеровской области: на избирательные участки пришли более 77% имеющих право голоса в Туве и почти 70% в Кузбассе. Наименьшая явка оказалась в Новосибирской и Иркутской областях. Об этом: Тува и Кузбасс отличились по явке среди сибирских регионов

09:07 20.09.2021 Политик Виталий Милонов лидирует с 24,78% на выборах в Госдуму по своему одномандатному округу в Петербурге.

09:07 20.09.2021 По итогам обработки 80,1% протоколов «Единая Россия» набирает 49,42% голосов по списку в Госдуму РФ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

09:08 20.09.2021 В Забайкальском крае на протяжении всех трех дней голосования за депутатов Госдумы РФ ни одного случая вброса бюллетеней не было обнаружено. Об этом 20 сентября сообщила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко. По ее словам, выборы прошли без значимых нарушений. Все сигналы были оперативно отработаны. Читайте также: Выборы в Забайкалье: общественники не обнаружили вбросов бюллетеней

09:09 20.09.2021 Действующий глава Тверской области Игорь Руденя лидирует на выборах губернатора региона по итогам обработки большей части бюллетеней. Читайте также: В Тверской области на выборах губернатора лидирует Руденя

09:10 20.09.2021 В Еврейской автономии больше половины мест в Законодательном собрании достанется представителям «Единой России». Партия набрала на этих выборах 52,14% голосов избирателей. Читайте подробнее: На выборах в Закосбрание ЕАО «Единая Россия» получила более 50% голосов

09:10 20.09.2021 В Чечне на выборах главы региона лидирует Рамзан Кадыров: после обработки 53,88% бюллетеней он набирает 99,63%.

09:13 20.09.2021 Лидер тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин положительно оценил трёхдневный формат голосования на выборах. Явка в течение трёх дней голосования была в регионе стабильной, отметил он в интервью газете «Тюменская область сегодня». «Посмотрел по явке: в первый день — 20 процентов, во второй день — ещё 18. А к середине третьего дня и вовсе перевалила за 50. Тюменская область — благополучный регион, и здесь всегда была хорошая явка», — подчеркнул Владимир Пискайкин. Об этом: Тюменский партийный деятель высоко оценил ход трёхдневного голосования

09:17 20.09.2021 Избирательная кампания и выборы в Чувашии прошли «достаточно ровно», но с учётом развития цифровых технологий были использованы механизмы, чтобы «максимально расшатать ситуацию во время избирательной кампании». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 сентября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве. Подробности в материале: Глава Чувашии рассказал о попытках «расшатать ситуацию» во время выборов

09:17 20.09.2021 Глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона, которые приняли участие в выборах в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба администрации Тольятти. Азаров отметил, что от активности жителей, от их волеизъявления зависит развитие как Самарской области, так и всей России. Читайте подробнее: Глава Самарской области поблагодарил жителей региона за участие в выборах

09:17 20.09.2021 Центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в республике. В необходимости таких действий уверены представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду». Читайте также: ЦИК Якутии просят пересмотреть итоги выборов в Госдуму РФ

09:19 20.09.2021 Известный депутат-единоросс Виталий Милонов и кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга экс-депутат Ольга Галкина вступили в острый конфликт в ходе подсчета голосов избирателей, отданных на выборах 17−19 сентября. Инцидент, в ходе которого мужчина и женщина вступили в физический контакт, произошел ранним утром 20 сентября в здании администрации Московского района Петербурга. Подробности в материале: Единоросс Милонов и «эсер» Галкина устроили стычку в Петербурге

09:19 20.09.2021 «Единая Россия» одержала чистую и убедительную победу, партия набирает более 300 мандатов депутатов Госдумы, заявил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак. Подробности в материале: Турчак: «Единая Россия» одержала убедительную победу

09:22 20.09.2021 Заместитель председателя Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не смог приехать в центральный офис «Единой России» на Кутузовском проспекте, где после закрытия избирательных участков планировалось мероприятие с его участием, по состоянию здоровья. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Читайте также: Турчак назвал причину отсутствия Медведева в штабе ЕР

09:24 20.09.2021 Благодарность избирателям и оппонентам по предвыборной гонке выразил 20 сентября на своей странице в социальной сети избранный руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков. Читайте также: Избранный белгородский губернатор поблагодарил всех за доверие

09:28 20.09.2021 «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VIII созыва в Крыму получает большинство голосов и по федеральному списку, и по одномандатным округам, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы» на утро 20 сентября. Читайте подробнее: В Крыму «ЕР» лидирует по федеральному списку и одномандатным округам

09:29 20.09.2021 В Ставропольском крае по результатам обработки 26,30% бюллетеней на выборах в Государственную думу восьмого созыва определились партии-лидеры. «Единая Россия» набирает 62,66% голосов избирателей, КПРФ — 15,38%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,93%, ЛДПР — 4,82%. Такие данные привел ЦИК на 08:30 20 сентября. Подробности в материале: На Ставрополье определились партии-лидеры на выборах в Госдуму

09:31 20.09.2021 В Чувашии выборы состоялись и показали «достаточно интересный результат». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявил на планёрке в правительстве глава ЦИК республики Александр Цветков. Об этом: Глава ЦИК Чувашии назвал «самый главный результат» выборов

09:31 20.09.2021 Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ после выборов просит признать более 20 НПО нежелательными на территории России, заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»). Читайте подробнее: Комиссия Госдумы просит признать нежелательными более 20 НПО

09:33 20.09.2021 КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе с 31,98%. Об этом свидетельствуют данные обработки 100% протоколов.

09:35 20.09.2021 Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин выигрывает в своем округе с 73,17%, вице-спикер Ирина Яровая — с 40,43%.

09:35 20.09.2021 Тюменские росгвардейцы выполнили задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время выборного процесса. Особое внимание было уделено мерам антитеррористической защищённости избирательных участков. Из бойцов спецподразделений ведомства был сформирован резерв на случай чрезвычайных обстоятельств. Росгвардейцы несли службу в круглосуточном режиме. Экипажи вневедомственной охраны были максимально приближены к местам массового скопления людей. Подробности в материале: Тюменские росгвардейцы обеспечили безопасность на выборах

09:37 20.09.2021 Доля проголосовавших за партию «Единая Россия» избирателей составляет 49,42% по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов. Такие данные о выборах в Госдуму РФ приведены 20 сентября на экране в информационном центре Центризбиркома РФ. КПРФ, по данным ЦИК, набирает 19,82%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,37%. Результат партии «Новые люди» — 5,37%. Подробности в материале: ЕР набирает 49,42% голосов по итогам обработки 80,1% протоколов

09:38 20.09.2021 В Коми завершился подсчет голосов. «Единая Россия» набрала 29,44%, КПРФ — 26,88%, ЛДПР — 11,96%. Об этом: В Коми «Единая Россия» набрала почти 30% голосов

09:38 20.09.2021 По предварительным результатам состоявшихся 17−19 сентября 2021 года выборов в Псковское областное собрание депутатов по партийным спискам, в новом составе областного парламента может быть представлено сразу шесть партий — на одну партию больше, чем в предыдущем созыве. Подробности в материале: В Псковское областное собрание могут пройти шесть партий

09:39 20.09.2021 В Астраханской области на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва лидирует «Единая Россия» с результатом 46,19%. По данным ЦИК, за неё голоса отдали 49 тыс. 695 человек. По одномандатному избирательному округу лидирует Леонид Огуль («Единая Россия»), за которого проголосовали более 47 тыс. человек. Читайте подробнее: В Астраханской области подводят итоги голосования

09:39 20.09.2021 В Адыгее после подсчета 78,20% бюллетеней определились лидеры голосования по партийным спискам в Государственную думу восьмого созыва. По данным ЦИК на 08:46 20 сентября 2021 года, большинство голосов избирателей были отданы «Единой России» — 65,7%. Читайте подробнее: В Адыгее определился лидер на выборах в Госдуму

09:41 20.09.2021 Приморье и Хабаровский край оказались в числе лидеров по количеству фейков на прошедшем трёхдневном голосовании — регионы попали в «обойму» с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом: Два региона Дальнего Востока оказались лидерами по фейкам на выборах-2021

09:42 20.09.2021 На выборах в Орловский областной совет народных депутатов «Единая Россия» набирает 28,89% голосов, таковы промежуточные данные на утро 20 сентября по данным системы ГАС «Выборы». Читайте также: На выборах в Орловский облсовет «ЕР» набирает 29% голосов

09:43 20.09.2021 Жители Якутии не побоялись высказать своё протестное мнение и тем самым сделали большой шаг. Об этом заявил якутский политолог Андрей Данилов, комментируя предварительные итоги выборов в Государственную думу РФ. Читайте также: Лидерство КПРФ в Якутии — победа якутян и большой шаг для страны — эксперт

09:49 20.09.2021 Один из участников выборов в Алтайское краевое законодательное собрание, единоросс и директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев на своей странице Facebook написал, что помогло ему победить в голосовании: «Мы победили с отрывом в 261 голос. 39% избирателей проголосовали за мою кандидатуру. СПАСИБО! Выборы были непростыми. Обращаюсь к тем, кто не верит в выборы. Вы очень сильно ошибаетесь. Посмотрите итоги и вы поймёте, что там, где люди идут на выборы, результат может быть очень неожиданным. Будем работать. Работать, чтобы менять жизнь к лучшему…» Подробности в материале: Алтайский единоросс Сергей Писарев: «Голосуем за зоопарк!»

09:51 20.09.2021 В Государственном совете Чувашии седьмого созыва партийное представительство вырастет с нынешних четырёх партий до шести. Об этом: В Госсовет Чувашии проходят шесть партий

09:51 20.09.2021 Предварительные результаты по выборам депутатов Госсовета Чувашии по единому округу: «Единая Россия» — 35,07%; КПРФ — 21,32%; «Справедливая Россия — За правду» — 15,15%; ЛДПР — 7,05%; Партия пенсионеров за справедливость — 6,95%; «Новые люди» — 5,88%. Напомним, что предыдущие выборы в Госсовет Чувашии прошли в сентябре 2016 года. По единому избирательному округу «Единая Россия» тогда набрала 50,7%, КПРФ — 14,46%, ЛДПР — 12,84%, «Справедливая Россия» — 12,59%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 3,26%, «Яблоко» — 1,31%, «Патриоты России» — 1,08%.

09:54 20.09.2021 В Дагестане, по данным центризбиркома на 08:46 20 сентября, на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия». После подсчета 53,35% бюллетеней ее результат составил более 82% голосов избирателей. Подробности в материале: В Дагестане «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму более 82% голосов

09:55 20.09.2021 «Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме, сообщил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак. Подробности в материале: «Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме

09:56 20.09.2021 В Рязанской области завершился подсчёт голосов на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Обработаны 100% протоколов, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Рязанской области подсчитали все бюллетени на выборах в Госдуму

09:59 20.09.2021 Посольство России в США: — В г. Вашингтоне завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы. В торжественной обстановке в присутствии членов УИК и наблюдателей посол А. И. Антонов объявил о закрытии избирательных участков в посольстве России в США. МИД России.

09:59 20.09.2021 На выборах в Законодательное собрание Тверской области «Единая Россия» набирает большинство голосов — партия получает 40,76%. Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы» на утро 20 сентября. Подробности в материале: На выборах в ЗС Тверской области «Единая Россия» набирает более 40% голосов

10:04 20.09.2021 Монополия «Единой России» в стране уже становится шаткой, и в том числе её пошатнула победа КПРФ на выборах в Якутии. Такое мнение высказал 20 сентября политолог Андрей Данилов, комментируя итоги выборов в Государственную думу в республике. Читайте также: «Единая Россия», дай порулить — политолог о победе КПРФ в Якутии

10:05 20.09.2021 В Государственную думу по одномандатным округам в Чувашии проходят Алла Салаева («Единая Россия»), набрав «около 40%» голосов, и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») с 41,8% голосов. «Это очень уверенная победа, абсолютно объективная и не позволяющая никому надеяться на пересмотр результатов», — сказал глава ЦИК Чувашии Александр Цветков. Читайте подробнее: В Госдуму от Чувашии проходят одномандатники Аксаков и Салаева

10:08 20.09.2021 Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин лидирует в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Читайте подробнее: Володин лидирует по саратовскому одномандатному округу

10:14 20.09.2021 Выборы в Госдуму прошли спокойно, прозрачно, цивилизованно, с участием иностранных наблюдателей, отметил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Подробности в материале: Комиссия Совфеда отразит вмешательство в выборы в ежегодном докладе

10:15 20.09.2021 На Ямале итоговая явка избирателей на выборы депутатов Госдумы составила 65,83%.Об этом сообщил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт. После обработки 80% бюллетеней лидирует партия «Единая Россия», набравшая порядка 70% голосов избирателей, ЛДПР — 13,5% и КПРФ — 6,98%. Подробности в материале: На Ямале огласили итоговую явку на выборах депутатов Госдумы РФ

10:19 20.09.2021 Вячеслав Володин по итогам обработки 98,6% протоколов набирает 72,11% голосов избирателей по Саратовскому одномандатному округу №163. На втором месте кандидат от КПРФ Александр Анидалов (16%), третий — Алексей Емельянов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с результатом 2,29%. Читайте подробнее: Жители Саратовской области поддержали Вячеслава Володина на выборах

10:20 20.09.2021 В Татарии, по предварительным данным, на 09:00 закончена обработка 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Партия «Единая Россия» набрала 79,02% голосов избирателей, на втором месте — КПРФ (9,51%), на третьем ЛДПР — 2,83%, «Справедливая Россия — За правду» набрала 2,72% голосов. Как сообщает ЦИК РТ, в выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей. Читайте также: В Татарии обработали более 97% избирательных бюллетеней

10:20 20.09.2021 По результатам обработки 85,64% итоговых протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,75% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Государственную думу РФ. Таковы данные подсчёта Центризбиркомом протоколов избирательных комиссий на 20 сентября. Читайте также: ЦИК назвал лидера на выборах в Госдуму после подсчёта 85% протоколов

10:20 20.09.2021 СК РФ проведёт проверку по информации о нарушениях на выборах.

10:20 20.09.2021 «Единая Россия» в Чувашии по итогам голосования в Государственную думу ухудшила результат по сравнению с предыдущими парламентскими выборами. Это следует из данных ЦИК республики. Подробности в материале: В Чувашии на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 37,2% голосов

10:21 20.09.2021 На выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва в Воронежской области «Единая Россия» одерживает победу как по федеральному списку, так и по одномандатным округам. Подробности в материале: В Воронежской области «ЕР» победила во всех одномандатных округах

10:24 20.09.2021 Итоги по явке на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в Ямало-Ненецком автономном округе. Инфографика избиркома ЯНАО.

10:25 20.09.2021 Политическая зрелость многонационального народа России помешала планам недругов России, отметил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Читайте также: Климов: заявления извне о нелигимности выборов не будут иметь последствий

10:26 20.09.2021 В Ингушетии обработано более 65% бюллетеней на выборах в Государственную думу восьмого созыва, состоявшихся 17−19 сентября. По итогам обработки протоколов участковых избирательных комиссий лидирует «Единая Россия», за которую проголосовали 83,98% избирателей. Такие данные приводит на 08:46 20 сентября ЦИК РФ. Читайте подробнее: В Ингушетии «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму более 83%

10:26 20.09.2021 Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 90,46% протоколов набирает 99,7% голосов.

10:28 20.09.2021 Партия «Единая Россия» набрала на выборах в Башкирии, по предварительным данным, 68,05% голосов. Такие сведения опубликованы 20 сентября на сайте центральной избирательной комиссии Башкирии. Сообщается, что, согласно данным на 10:30 часов 20 сентября, в республике обработали 88,42% протоколов. Читайте также: По итогам обработки 88% протоколов «Единая Россия» лидирует в Башкирии

10:29 20.09.2021 Глава Якутии Айсен Николаев, возглавляющий партсписок республики на выборах в Госдуму РФ, получит мандат в федеральный парламент и, возможно, его отправят туда в «почетную ссылку», заявил 20 сентября политолог Андрей Данилов. Подробности в материале: Главу Якутии могут отправить «в почётную ссылку» в Госдуму РФ — эксперт

10:32 20.09.2021 В выборах депутатов Государственной думы РФ в Хабаровском крае, по предварительным подсчётам, проголосовало 44,31% избирателей. Подробности в материале: В Хабаровским крае на выборах в Госдуму лидирует КПРФ

10:34 20.09.2021 В Оренбургской области по итогам обработки 99,35% протоколов облизбирком сообщил, что средняя явка на выборах депутатов Государственной думы составила 45,61%. Об этом: В Оренбуржье явка на выборы превысила 45%

10:37 20.09.2021 По результатам подсчета около 30 процентов итоговых протоколов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в новом созыве городского парламента может быть представлено шесть партий. Читайте подробнее: В Заксобрании Петербурга могут быть представлены шесть партий

10:37 20.09.2021 В Москве состоялся третий розыгрыш по программе «Миллион призов». Об этом 20 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы. Читайте подробнее: Ещё шесть квартир в Москве разыграли среди избирателей

10:38 20.09.2021 В Северной Осетии подсчитаны 75,42% бюллетеней избирателей на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва по партийным спискам. По предварительным данным на 09:48 20 сентября, лидером становится «Единая Россия». Её результат превышает 69,78%. Такие данные приводит ЦИК РФ. Подробности в материале: В Северной Осетии определены партии-лидеры на выборах в Госдуму

10:38 20.09.2021 Председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко в ходе пресс-конференции 20 сентября подвёл предварительные итоги выборов. Об этом: В Омской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

10:41 20.09.2021 В Чувашии активность избирателей по сравнению с прошлогодними выборами главы чуть возросла, но была меньше, чем на предыдущих парламентских выборах. Это следует из данных регионального избиркома, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Об этом: Явка на парламентских выборах в Чувашии снизилась

10:43 20.09.2021 Владислав Третьяк. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:46 20.09.2021 В Чечне на выборах в Государственную думу восьмого созыва определился явный лидер. За партию «Единая Россия» по партийным спискам проголосовали 96,23% избирателей, пришедших на избирательные участки 17−19 сентября 2021 года. Такие данные приводит по результатам обработки 92,82% бюллетеней на 09:48 20 сентября Центризбирком РФ. Читайте подробнее: В Чечне поддержали «Единую Россию» на выборах в Госдуму 96% избирателей

10:47 20.09.2021 Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал итоги выборов и сказал, что партия сделает выводы. Об этом: Партия сделает выводы — губернатор Приморья о проигрыше ЕР во Владивостоке

10:50 20.09.2021 Выборы в Государственную думу в Воронежской области прошли без нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Об этом на брифинге 20 сентября сообщил председатель избиркома Илья Иванов. Подробности в материале: В Воронежской области выборы в Госдуму прошли без нарушений — избирком

10:53 20.09.2021 В Новосибирской области, по предварительной информации, пятипроцентный барьер на выборах в Государственную думу ФС РФ преодолели пять партий. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников. Подробности в материале: В Новосибирской области пять партий преодолели пятипроцентный барьер

10:55 20.09.2021 Избирком Республики Карелия 20 сентября опубликовал итоговые данные явки на выборах разных уровней, состоявшихся в регионе 17−19 сентября. Подробности в материале: В Карелии посчитали итоговую явку на выборах

10:56 20.09.2021 Во Владимирской области по итогам выборов в Госдуму РФ по федеральному округу лидирует «Единая Россия» с результатом 37,64%. За КПРФ проголосовали 25,95% избирателей, за ЛДПР — 9,42%, за партию «Новые люди» — 7,31%, за «Справедливую Россию — за правду» — 7,78%, за «Коммунистов России» — 1,11%, за «Партию пенсионеров» — 3,09%, за «Яблоко» — 1,05%, за «Российскую партию свободы и справедливости» — 1,37%. По одномандатному избирательному округу № 79 больше всех голосов набрал Игорь Игошин (ЕР) — 47,86%, по округу № 80 — Григорий Аникеев (ЕР) — 48,77%. Подробности в материале: Во Владимирской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

10:57 20.09.2021 В Пензенской области подводят результаты трехдневного голосования. Как заявил председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков, в голосовании за депутатские кресла в Госдуме РФ предварительно победила партия «Единая Россия», которая набрала 56,22% голосов избирателей. На втором месте — КПРФ, ей отдали предпочтение 17,24% избирателей, третье — у ЛДПР (7,5%), четвертое — у «Справедливой России — За правду» (6,09%). Подробности в материале: В Пензенской области «Единую Россию» поддержали более 56% избирателей

10:57 20.09.2021 Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,7% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

10:58 20.09.2021 Избирательная кампания в Новосибирской области проходила на высоком организационном уровне, конкурентно, открыто и прозрачно. Об этом сегодня, 20 сентября, заявила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо. Подробности в материале: В новосибирском избиркоме заявили о конкурентной избирательной кампании

10:59 20.09.2021 К 08:00 20 сентября в Нижегородской области обработано 92,34% бюллетеней по выборам в Госдуму и 96,2% — в Законодательное собрание области. Об этом: В Нижегородской области назвали предварительные итоги выборов в Госдуму

11:01 20.09.2021 В Карачаево-Черкесии опубликованы первые итоги выборов депутатов Государственной думы по партийным спискам. Лидером в голосовании стала «Единая Россия», набрав 78,84% голосов избирателей. Такие данные привел Центризбирком РФ на 08:46 20 сентября по итогам обработки 6,86% бюллетеней. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала более 78%

11:02 20.09.2021 По одномандатным округам в Крыму победу одержали кандидаты от «Единой России» — по Симферопольскому округу больше всех, 49,37%, получил Алексей Черняк, по Керченскому с результатом 63,6% победил Константин Бахарев, по Евпаторийскому — Леонид Бабашов (58,17%). Читайте подробнее: В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму

11:06 20.09.2021 За действующего врио губернатора Михаила Дегтярева (ЛДПР) свои голоса отдали 235 607 человек (56,81%); за Марину Ким («Справедливая Россия») — 105 283 голосов (25,39%); за Владимира Парфенова («Партия пенсионеров») — 41 564 голосов (10,02%); за Бабека Мамедова («Родина») — 14 643 голосов (3,53%). Читайте также: Дегтярев набрал на выборах губернатора Хабаровского края почти 57% голосов

11:06 20.09.2021 Все бюллетени, находящиеся в КОИБ на участке N1660 Бурзянского района, были признаны недействительными в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщила председатель центральной избирательной комиссии региона Илона Макаренко на брифинге. «В связи с некорректными действиями оператора КОИБ, решением участковой комиссии все бюллетени, находящиеся в КОИБ, признаны недействительными», — сообщила она. Читайте также: В Башкирии сообщили об аннулировании бюллетеней на избирательном участке

11:06 20.09.2021 ЦИК планирует объявить итоги выборов в Госдуму РФ в 14:00 мск, сообщает РИА Новости.

11:07 20.09.2021 Центр общественного наблюдения за выборами в Рязанской области за три дня голосования получил 17 тысяч обращений от наблюдателей с избирательных участков. Читайте также: Рязанские наблюдатели направили в штаб 17 тысяч сигналов с УИК

11:09 20.09.2021 В Калужской области в Государственную думу РФ в одномандатном округе № 99 проходит уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова («Единая Россия»), в округе №100 — действующий депутат Госдумы Геннадий Скляр («Единая Россия»). Об этом: В Калужской области на выборах в Госдуму лидируют кандидаты ЕР

11:09 20.09.2021 «Справедливая Россия» обходит ЛДПР и становится третьей фракцией в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов журналистам. Об этом: «Справедливая Россия» обходит ЛДПР на выборах в Госдуму

11:10 20.09.2021 На выборах депутатов Госдумы во всех трех одномандатных округах Оренбургской области победили представители «Единой России». Пятипроцентный барьер в Оренбургской области преодолели пять партий, сообщает облизбирком Список парламентских партий пополнят «Новые люди», набравшие 6,01% голосов. Лидирует партия «Единая Россия» — 38,37%, далее идут КПРФ — 26,25%, ЛДПР — 9,41%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,61%. В облизбиркоме подчеркнули, что данные предварительные, так как обработано 99,35% протоколов. Об этом: В Оренбуржье сообщили результаты выборов в Госдуму

11:10 20.09.2021 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерёв. © Вячеслав Реутов. Фото: khabkrai.ru.

11:11 20.09.2021 Подведены предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Омской области VII созыва. Читайте также: В Заксобрание Омской области вошли представители шести партий

11:16 20.09.2021 Результаты голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ отменены на участке №288 в Железнодорожном районе Симферополя. Об этом журналистам 20 сентября сообщил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Об этом: В Крыму на одном из участков отменили результаты голосования

11:16 20.09.2021 Избирком Хабаровского края предварительно подсчитал итоги выборов депутатов в Госдуму РФ — по двум одномандатным округам победу одержали кандидаты «Единой России». Об этом: В Хабаровском крае победу на выборах депутатов Госдумы одержали единороссы

11:16 20.09.2021 По итогам подсчёта 90% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,65% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России. Читайте подробнее: Стали известны результаты выборов в Госдуму по итогам подсчёта 90% голосов

11:18 20.09.2021 По вопросу мандатов главы МИД России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу идут консультации, сообщили в «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября. Читайте также: Продолжаются консультации по мандатам Лаврова и Шойгу

11:18 20.09.2021 Глава Тульской области Алексей Дюмин побеждает на выборах губернатора региона с 83,9% голосов после обработки 100% протоколов.

11:20 20.09.2021 На выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области явка предварительно составила 45,34%. Обработано 99,35% протоколов, сообщает облизбирком. В новом созыве регионального парламента появится новая партия — Партия пенсионеров, которая набрала 6,87% голосов избирателей. За «Единую Россию» проголосовали 39,44%, что меньше, чем в 2016 году (41,05%). Свои позиции в Заксобрании укрепит КПРФ. Партия набрала 29,21% против 20,61% в 2016 году. ЛДПР получила 10,55% голосов (в 2016 году 23,02%), а «Справедливая Россия — За правду» — 10,10%(в 2016 году — 7,84%). В одномандатных избирательных округах 18 кандидатов избраны от партии «Единая Россия», четыре — от КПРФ и один — от партии «Справедливая Россия — За правду». Подробности в материале: В Заксобрание Оренбуржья по итогам выборов проходит новая партия

11:23 20.09.2021 На выборах в Московскую областную думу партия «Единая Россия» продолжает укреплять свое лидерство. Такие данные предварительного голосования 20 сентбяря приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 64,64% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» набирает 43,13%. Следом идет КПРФ, на долю которой пока приходится 20,17%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 8,10%. Об этом: В Мособлдуму предварительно проходят пять партий

11:25 20.09.2021 На прошедших в России выборах в Государственную думу РФ партия «Единая Россия» выступила без сюрпризов. Лидер гонки получает прогнозировавшиеся политологами почти 50%. Так прокомментировал итоги трёхдневного голосования кандидат исторических наук, руководитель благотворительного фонда «Закон и порядок» Олег Иванников. Об этом: Эксперты назвали главного триумфатора и разочарование выборов в Госдуму

11:26 20.09.2021 На выборах в Новосибирской области, по предварительным данным на сегодня, 20 сентября, пятипроцентный барьер преодолели пять партий, голоса по федеральным спискам распределились следующим образом: «Единая Россия» — 35,25% голосов, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, партия «Новые люди» — 8,71% и «Справедливая Россия» — 6,94%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо. Читайте подробнее: Избирком сообщил, как распределились голоса новосибирцев на выборах

11:26 20.09.2021 Уровень доверия жителей Якутии к главе республики Айсену Николаеву может сильно упасть, если ЦИК региона начнёт заново пересчитывать голоса на выборах в Госдуму РФ. Такое мнение высказал политолог республики Андрей Данилов. Об этом: Попытка пересчитать голоса в Якутии настроит народ против власти — мнение

11:26 20.09.2021 В Оренбургской области на выборах глав трех муниципальных образований победу одержали два единоросса и самовыдвиженец, сообщает облизбирком. В Нежинском и Пригородном сельских советах Оренбургского района главами избраны представители «Единой России», а главой Новоорского поссовета Новоорского района стал самовыдвиженец. Об этом: Главой муниципального образования Оренбуржья избран самовыдвиженец

11:29 20.09.2021 В едином день голосования в России не было зафиксировано никаких нарушений, которые бы повлекли существенное искажение результата голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявили представители миссии наблюдателей от СНГ в информационном центре ЦИК России. Подробности в материале: Миссия наблюдателей от СНГ оценила выборы в России

11:29 20.09.2021 В России подводят итоги трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва. Пока подсчитано 85% протоколов. Избирательная кампания была, пожалуй, самой тихой за все последние три десятка лет. А её результаты во многом перекликаются с итогами выборов в 2016 году. Главными интригами стало расширение списка парламентских партий до пяти, уверенное лидерство кандидатов «Единой России» в одномандатных округах, усиление КПРФ и потеря позиций ЛДПР. Небольшой шаг вперёд сделала и «Справедливая Россия». Об этом: Итоги выборов: «ЕР» лидирует, а «Новые люди» забрали избирателей ЛДПР

11:32 20.09.2021 В Совфеде рады совпадению ощущений от проведения выборов с ощущением международных наблюдателей, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября. Читайте также: У сенаторов и международных наблюдателей совпали ощущения от выборов

11:33 20.09.2021 В Югре под круглосуточным наблюдением были участки, где суммарно зарегистрированы более 87% избирателей. Читайте подробнее: В Югре видеонаблюдение за выборами разрешило спорные ситуации

11:40 20.09.2021 У жителей Якутии очень развито чувства собственного достоинства и самоуважения. Эти качества характера жителей республики в эфире «Эха Москвы» назвал одной из причин проигрыша «Единой России» в регионе редакционный директор Тайга. инфо Евгений Мездриков. Читайте подробнее: Причиной проигрыша ЕР в Якутии назвали развитое чувство самоуважения якутян

11:41 20.09.2021 Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации на территории Республики Крым состоялись, об этом в соцсетях написал глава региона Сергей Аксёнов 20 сентября. Читайте подробнее: Глава Крыма: избирательный процесс был максимально открытым

11:41 20.09.2021 Рамзан Кадыров. Фото: cechnya.gov.ru

11:44 20.09.2021 Подача «Единой Россией» и «Справедливой Россией — За правду» заявлений в центризбирком Якутии с просьбой пересчитать голоса на выборах в Госдуму РФ — это ошибка. Об этом заявил политобозреватель и журналист Виталий Обедин. Об этом: Эксперт назвал огромной глупостью просьбы в ЦИК Якутии о пересчёте голосов

11:44 20.09.2021 На выборах в Госдуму РФ по итогам обработки 90% протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов, КПРФ — 19,56%, ЛДПР — 7,51%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России. Об этом: На выборах в Госдуму обработано 90% протоколов: ЕР — 49,66%, КПРФ — 19,56%

11:45 20.09.2021 Результаты избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы РФ были не столько предсказуемы, сколько прогнозируемы, считает доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко. По итогам выборов политический ландшафт России претерпит определенные изменения. Об этом: Итоги выборов приведут к изменению политического ландшафта — политолог

11:45 20.09.2021 Председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин 20 сентября обнародовал предварительные данные об итогах голосования в регионе. Читайте также: Предварительные итоги выборов в Госдуму подвели в Красноярском крае

11:48 20.09.2021 Активность избирателей в Бурятии за последние пять лет выросла на пять процентов. Если на выборах в Госдуму в 2016 году проголосовали около 40% жителей, то в 2021 году явка превысила 45%. Читайте подробнее: Активность избирателей в Бурятии выросла за пять лет

12:00 20.09.2021 На выборах в Московскую областную думу продолжает лидировать партия «Единая Россия». Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 68,72% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» улучшила свой результат с 43,13% до 43,6%. Следом идет КПРФ, на долю которой пока приходится 20,05%, хотя после обработки 64,64% этот показатель составлял 20,17%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, доля которой с 8,1% опустилась до 8,08%. Читайте подробнее: «Единая Россия» укрепила позиции на выборах в Мособлдуму

12:02 20.09.2021 По итогам выборов 17−19 сентября в новом созыве Законодательного собрания Амурской области 18 мест из 27 займут представители партии «Единая Россия». Всего в региональном законодательном органе будут работать представители семи партий, рассказал глава региона Василий Орлов. Читайте также: В Заксобрание Приамурья по итогам выборов попадут семь партий

12:03 20.09.2021 В Алтайском крае после обработки более 99% голосов, отданных за депутатов Государственной думы, названы лидеры по округам. Ими стали трое представителей «Единой России»: Даниил Бессарабов (36,6%), Иван Лоор (37,94%) и Александр Прокопьев (31,41%), а также — Мария Прусакова (КПРФ, 27,2%). Об этом: Думские выборы в Алтайском крае: определились лидеры голосования

12:07 20.09.2021 Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу по федеральному списку в Краснодарском крае по результатам обработки почти 97% бюллетеней. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные избиркома. Читайте подробнее: На Кубани «Единая Россия» получила более 60% голосов

12:09 20.09.2021 В Ульяновской области на участки пришли менее половины избирателей. В результате голосования «Единая Россия» по федеральному округу на выборах в Госдуму набрала 39,03%, на втором мест — КПРФ с 33,14% голосов. Читайте также: На выборах в Госдуму в Ульяновской области КПРФ набрала более 33%

12:15 20.09.2021 Явка избирателей Санкт-Петербурга на выборы Государственной думы РФ превысила 37% от общего числа избирателей, сообщил 20 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. Подробности в материале: В Петербурге итоговая явка на думские выборы превысила 37%

12:17 20.09.2021 В Подмосковье в Дмитровском одномандатном округе № 118 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. После обработки 38,23% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 34,87% голосов. Подробности в материале: Ирина Роднина лидирует на выборах по Дмитровскому одномандатному округу

12:18 20.09.2021 Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин на выборах депутатов Госдумы и Алтайского краевого законодательного собрания был наблюдателем. На своей странице Facebook он поделился наблюдением о том, что при голосовании «сработал феномен важности строки в бюллетене»: «Бросилось в глаза и технологическая особенность психологии голосования: сработал феномен важности строки в бюллетене. Так в федеральном бюллетене на первом месте стояла КПРФ, и она набрала 356 голосов, а партия Сурайкина с громким именем «Коммунисты» набрала всего 11 голосов. Сумма 356+11=366…» Об этом: Алтайский общественник: «Первая строчка в бюллетене много значит»

12:19 20.09.2021 В Курганской области по итогам голосования на трёхдневных выборах депутатов Госдумы РФ явка составила 48,28%. Об этом сообщает избирком Зауралья. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году явка избирателей на участки составляла 41,7%. Читайте подробнее: В Курганской области увеличилась явка на выборах депутатов Госдумы

12:20 20.09.2021 Представители «Единой России» в Якутии накануне выборов в Госдуму РФ боролись с представителем партии «Справедливая Россия — за правду» Федотом Тумусовым, а в это время протестный электорат ушёл к КПРФ. Компартия победила при том, что практически не вела агитацию, написал 20 сентября в своём телеграм-канале политобозреватель Виталий Обедин. Об этом: В Якутии ЕР проспала переход протестного электората к КПРФ — мнение

12:20 20.09.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов просит президента РФ Владимира Путина остановить церберов, превращающих выборы в грязную кухню, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября. Об этом: Зюганов просит Путина остановить церберов

12:22 20.09.2021 В Ростовской области к утру 20 сентября подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Как сообщил председатель донского избиркома Андрей Буров, по итогам голосования победу одержала «Единая Россия» и её кандидаты. Читайте подробнее: В Ростовской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ

12:23 20.09.2021 Партия «Единая Россия» победила на выборах в Мурманскую облдуму с 36% голосов после обработки 100% протоколов.

12:23 20.09.2021 Выборы в Госдумузасвидетельствовали важный общественно-политический сдвиг: рост отвращения к антикоммунизму, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 сентября. Читайте также: Отвращение к антикоммунизму и требование обновления — что показали выборы

12:26 20.09.2021 В Подмосковье в Дмитровском одномандатном округе № 118 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. После обработки 80,64% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,7% голосов. Читайте также: Никита Чаплин лидирует на выборах по Коломенскому одномандатному округу

12:26 20.09.2021 Все сообщения о нарушениях на выборах, которые завершились в России 19 сентября, оперативно проверят следователи. Об этом сообщили 20 сентября в Следственном комитете РФ. «Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия, согласно действующему законодательству, для последующего принятия процессуальных решений», — заявили в ведомстве. Подробности в материале: СКР проверит информацию о нарушениях на выборах

12:27 20.09.2021 В ямальском селе Аксарка избирательном участке в центре национальных культур скончалась женщина, которой не было и 30 лет. Об этом сообщает Nur.24. Подробности в материале: На Ямале избирательница погибла прямо на участке

12:28 20.09.2021 Партия «Единая Россия» и ее кандидаты одержали победу на выборах в Карелии, сообщили 20 сентября в республиканском избиркоме. Об этом: На федеральных и региональных выборах в Карелии победила «Единая Россия»

12:28 20.09.2021 В Чечне завершена обработка 100% бюллетеней на выборах депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва. Абсолютным лидером по числу набранных голосов избирателей в голосовании по партийным спискам стала «Единая Россия». За нее проголосовали 96,13% (703 613 жителей республики). Подробности в материале: В Чечне на выборах в Госдуму по партийным спискам победила «Единая Россия»

12:29 20.09.2021 В Ульяновской области лидером губернаторских выборов стал врио главы региона Алексей Русских, набравший более 83% голосов. Читайте подробнее: Русских на выборах губернатора Ульяновской области набрал более 83% голосов

12:30 20.09.2021 Забайкалье. На территории Агинского Бурятского округа к закрытию избирательных участков явка составила 49,29% от общего числа избирателей.

12:31 20.09.2021 Забайкалье. По предварительным данным, определены лидеры среди кандидатов в депутаты в парламент России по Даурскому одномандатному округу. Наибольшее число голосов избирателей Агинского Бурятского округа набрали кандидат от партии «Единая Россия» Екатерина Фисун, кандидат от КПРФ Дмитрий Носов, кандидат от партии «Справедливой России» Юрий Григорьев. Все избирательные участки Агинского округа работали без сбоев и нарушений.

12:33 20.09.2021 КПРФ побеждает на выборах в Госдуму РФ в Марий Эл с 36,3% после обработки 100% бюллетеней.

12:33 20.09.2021 По итогам подсчёта 95% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,66% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России. Подробности в материале: Выборы: «Единая Россия» продолжает укреплять положение

12:34 20.09.2021 В Пермском крае на выборах депутатов Госдумы явка составила 39,02%. Предварительные данные сообщил крайизбирком. По всем четырем одномандатным округам победу одержали представители партии «Единая Россия». По округу № 58 победил Игорь Шубин, по кругу № 59 — Роман Водянов, по округу № 60 — Дмитрий Скриванов, по округу № 61 — Ирина Ивенских. Эти итоги окончательные, так как обработаны все протоколы. Почти все протоколы подсчитаны и по партийным спискам. Партия «Единая Россия» набрала 33,7% голосов, КПРФ — 22,7%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 10,8%, ЛДПР — 9,9%, партия «Новые люди» — 8,5%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог. Читайте подробнее: В Прикамье на выборах Госдуму по одномандатным округам победили единороссы

12:34 20.09.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:37 20.09.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к мэру Москву Сергею Собянину в связи c подсчетом голосов в рамках дистанционного электронного голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября. Подробности в материале: Зюганов заявил о непризнании итогов выборов в Москве

12:39 20.09.2021 Партия «Единая Россия» с 71,1% голосов одержала победу на выборах в Госдуму в Северной Осетии.

12:42 20.09.2021 Председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин 20 сентября подвёл предварительные итоги выборов в региональное Законодательное собрание IV созыва. Подробности в материале: Выборы в Заксобрание Красноярского края: подведены предварительные итоги

12:44 20.09.2021 Предпосылок для признания недействительными результатов выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Санкт-Петербурга, как и для объявления повторных выборов, в Северной столице нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 20 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа. Об этом: Горизбирком Петербурга: предпосылок для назначения повторных выборов нет

12:47 20.09.2021 В Тюменской области явка на больших выборах 2021 года составила 61,5% от общего числа избирателей, проголосовали 613 464 человека. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. В единый день голосования в 2016 году явка на выборы составляла в регионе 60,65%. Подробности в материале: В Тюменской области увеличилась явка на выборах в Госдуму

12:48 20.09.2021 Известный тележурналист, кандидат в депутаты Евгений Попов («Единая Россия») одержал победу на выборах в Государственную думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Телеведущий Евгений Попов побеждает на выборах в Госдуму

12:49 20.09.2021 В Подмосковье в Люберецком одномандатном округе № 121 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Такие предварительные данные голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. После обработки 68,05% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 42,9% голосов. Читайте подробнее: Роман Терюшков лидирует на выборах по Люберецкому одномандатному округу

12:49 20.09.2021 В Подмосковье в Красногорском одномандатном округе № 118 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. После обработки 59,49% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 42,11% голосов. Подробности в материале: Сергей Колунов лидирует на выборах по Красногорскому одномандатному округу

12:50 20.09.2021 В Кремле готовят послевыборную встречу президента РФ Владимира Путина с главами регионов и лидерами фракций.

12:50 20.09.2021 КПРФ улучшила свои результаты на выборах, есть и новые партии, выступившие позитивно, что показывает конкурентность избирательного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:52 20.09.2021 Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин победил на выборах главы региона, сообщили в правительстве региона 20 сентября. Читайте подробнее: На выборах губернатора Тульской области победил Алексей Дюмин

12:54 20.09.2021 В Пермском крае подвели предварительные итоги выборов в Заксобрание. По данным крайизбиркома, явка составила 38%. Стоит отметить, пять лет назад явку фиксировали на уровне 35,03%. По партийным спискам лидерство остаётся за «Единой Россией» — 33,2% голосов (в 2016 году — 43,75%). КПРФ набрала 22,7%, упрочив свои позиции (в 2016 году — 17,77%), «Справедливая Россия — За правду!» — 8,3% (пять лет назад было 11,29%), ЛДПР — 9,7% (в 2016 году — 16,34%). Парламент края пополнится новой партией — «Новые люди». Она получила 8,2% голосов избирателей и претендует на два мандата. Среди одномандатников 27 мест в Заксобрании достанется единороссам, один (по округу № 25) — самовыдвиженцу и один (по округу № 22) — коммунисту. По округу № 10 результаты еще не известны. Единороссы сохраняют большинство в краевом парламенте. Им положено 40 мандатов. Столько же представители этой партии имели мест и в прошлом созыве. Больше мандатов получат коммунисты — девять против шести. ЛДПР получит три мандата, что на два меньше, чем ранее. «Справедливая Россия» может рассчитывать на пять мест, как и в прошлом составе. Напомним, что данные предварительные, без учета округа № 10. Подробности в материале: Каким будет новый состав Заксобрания Прикамья

12:54 20.09.2021 В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в голосовании на выборах в Госдуму России приняли участие 57 536 местных жителей, имеющих российские паспорта. Об этом 20 сентября сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале. Подробности в материале: В Приднестровье на выборах в Думу РФ проголосовали более 55 тыс. человек

12:55 20.09.2021 Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин с 72,11% побеждает на выборах в Госдуму в своем одномандатном округе в Саратовской области (данные 100% протоколов).

12:56 20.09.2021 Международный наблюдатель на выборах в Госдуму, член правления НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова не зафиксировала каких-либо серьезных нарушений в ходе визита на избирательные участки. Об этом Блинцова сообщила порталу BaltNews. Читайте также: Наблюдатель из Эстонии: на выборах в РФ не заметила провокаций

12:58 20.09.2021 В Подмосковье в Одинцовском одномандатном округе № 122 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. После обработки 86,7% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 38,92% голосов. Подробности в материале: Денис Майданов лидирует на выборах по Одинцовскому одномандатному округу

12:59 20.09.2021 Лидер региональной группы «Единой России» на выборах в Государственную думу восьмого созыва и секретарь реготделения партии, губернатор Рязанской области Николай Любимов не планирует переходить на работу в федеральный парламент, сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона. Подробности в материале: Рязанский губернатор не планирует переходить в Госдуму

12:59 20.09.2021 В Челябинской области явка на выборы депутатов Госдумы составила 46,54% избирателей. Об этом сообщил журналистам глава облизбиркома Сергей Обертас. Читайте подробнее: В Челябинской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы

13:03 20.09.2021 В Вологодской области на выборах депутатов Заксобрания победу одержала «Единая Россия», набрав 35,63% голосов. Подробности в материале: На выборах в Заксобрание Вологодчины ЕР набрала 35,63% голосов

13:03 20.09.2021 В Подмосковье в Орехово-Зуевском одномандатном округе № 123 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Геннадий Панин. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. После обработки 77,64% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 55,04% голосов. Об этом: Геннадий Панин лидирует на выборах по Орехово-Зуевскому округу

13:04 20.09.2021 Заявления о якобы незаконном удалении с участка для голосования в здании посольства РФ в Таллине являются необоснованными. Об этом говорится в заявлении поольства РФ, опубликованном на странцие ведомства в социальной сети Facebook. Об этом: Посольство РФ Эстонии разъяснило суть конфликта на избирательном участке

13:05 20.09.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о причинах задержки с итогами электронного голосования в Москве. Об этом он заявил 20 сентября журналистам. «Всё-таки нужно в Центризбирком адресовать эти вопросы», — сказал представитель Кремля. Подробности в материале: Песков переадресовал вопрос о задержавшихся итогах голосования в Москве

13:09 20.09.2021 В голосовании на выборах в Госдуму России приняли участие около 13 тыс. человек. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба посольства РФ в Сухуме ТАСС. Об этом: В Абхазии назвали число проголосовавших на выборах в Думу РФ

13:09 20.09.2021 Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, которые вошли в первую пятерку федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму, сами примут решение и сообщат, каким образом они распорядятся депутатскими мандатами. Об этом 20 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле ответили на вопрос о возможном отказе Шойгу и Лаврова от мандатов

13:10 20.09.2021 Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жителей региона за высокую избирательную культуру. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве. Он также сообщил, что, по предварительной информации, в голосовании лидируют достойные кандидаты. Читайте также: Жителей Башкирии поблагодарили за высокую избирательную культуру

13:10 20.09.2021 Официальные итоги голосования, состоявшегося 17−19 сентября в Хакасии, пока не подведены, однако власти региона подчёркивают, что вбросов бюллетеней в республике не зафиксировано. Читайте подробнее: В Хакасии вбросов бюллетеней не зафиксировано — власти

13:11 20.09.2021 На выборах депутатов гордумы Перми и по партспискам, и по одномандатным округам большинство голосов избирателей получила партия «Единая Россия». По данным крайизбиркома, «Единая Россия» по партийным спискам набрала 29,3% голосов и претендует на шесть мандатов. По одномандатных округам места в гордуме достанутся 19 единороссам. По партспискам КПРФ получила 19,5% (положено четыре мандата), «Справедливая Россия — за правду!» — 11,8% (два мандата), партия «Новые люди» — 11,6% (один мандат), ЛДПР — 8,3% (один мандат). Среди одномандатников по округу № 18 победил коммунист, по округу № 20 — представитель «Справедливой России — за правду». Среди победителей-одномандатников один самовыдвиженец. Об этом: Большинство мандатов в Пермской гордуме достаётся единороссам

13:11 20.09.2021 Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Адыгее с 64,81% голосов после обработки 100% протоколов.

13:11 20.09.2021 Партия «Единая Россия» получила 79,01% на выборах в Госдуму в Татарии после обработки 100% протоколов.

13:11 20.09.2021 В Подмосковье в Подольском одномандатном округе № 124 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM. После обработки 75,22% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,67% голосов. Читайте также: Вячеслав Фетисов лидирует на выборах в Подольском одномандатном округе

13:16 20.09.2021 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о легитимности выборов в стране, исключение — республика Башкирия. «В целом выборы легитимны, исключение — Республика Башкортостан, не исключаю, что мы там не признаем итоги выборов», — заявил Миронов в ходе пресс-конференции.