В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости
В России состоялись трёхдневные выборные кампании различного уровня. Граждане РФ избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав 11 регионов (в девяти регионах прямые выборы, в двух — голосование в парламенте субъекта РФ) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.
Выборы в Госдуму РФ проходили в рамках смешанной избирательной системы — по партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов).
Прямые выборы глав субъектов РФ прошли в Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Тверской областях, а также в Мордовии, Чечне и Туве.
Голосование в парламенте состоялось в Северной Осетии — Алании и Карачаево-Черкесии.
Помимо этого, выборы депутатов парламентов субъектов РФ прошли в Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Чечне, Чувашии и Санкт-Петербурге.
ЦИК РФ уже подводит итоги выборов в регионах. Главной интригой, созданной экзитполами, является вопрос о том, сохранится ли текущий думский состав партий, либо же пятипроцентный барьер преодолеют и новые политические организации.
Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает 83,35% голосов на выборах главы региона после обработки 97% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на облизбирком.
«Единая Россия» заняла первое место на выборах в Госдуму РФ в Новосибирской области и набрала 35,2% голосов по результатам обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в облизбиркоме.
Врио Хабаровского края Михаил Дегтярёв набрал наибольшее число голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.
ЦИК Якутии рассмотрит 22 сентября заявления от партий о пересчёте голосов.
Хоккеист и политик Владислав Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в своём округе в Ульяновской области по итогам обработки 97% протоколов, сообщает облизбирком.
По последним данным ГАС «Выборы», партия «Единая Россия» набирает 33,74% голосов (80 170) на выборах в Законодательную думу Томской области VII созыва.
Читайте подробнее: На выборах в Закдуму Томской области лидирует «Единая Россия»
В Амурской области на выборах в региональный законодательный орган победила «Единая Россия» с результатом 34,41% голосов. Второе место — у КПРФ, за которую проголосовали 20,99% избирателей.
Читайте подробнее: На выборах в Заксобрание Приамурья большинство голосов у «Единой России»
Действующий глава Тверской области Игорь Руденя сохраняет лидерство на выборах руководителя региона с 53,04% голосов после обработки 90,19% протоколов.
Можно говорить со 100%-й уверенностью про полную легитимность выборов, которые состоялись 17−19 сентября. Об этом заявил журналистам челябинский губернатор Алексей Текслер.
Читайте подробнее: Можно говорить про 100%-ю легитимность — челябинский губернатор о выборах
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв победил на выборах главы региона, набрав 56,81% голосов избирателей.
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Ульяновской области после обработки 97% протоколов, сообщает облизбирком.
Партия «Единая Россия» набирает около 68% голосов на выборах депутатов Госдумы РФ в Башкирии после обработки 84% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирком региона.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил кандидатов, которые одержали победу на прошедших выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края.
Об этом: Трёхдневный формат голосования позволил увеличить явку — глава Камчатки
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил избирателей за явку на прошедших выборах — она составила более 44%. Это самый высокий показатель за последние семь лет.
Об этом: Хабаровский край впервые за семь лет показал высокую явку на выборах
На выборах в Законодательное собрание Омской области VII созыва, по последним данным ГАС «Выборы», лидирует партия «Единая Россия».
Читайте также: «Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Омской области
Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко побеждает на выборах губернатора региона с 72,38%. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100% протоколов.
«Единая Россия» лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идут КПРФ (лидирует в 14 округах) и «Справедливая Россия — За правду» (в семи). Об этом свидетельствуют данные более 70% протоколов.
В Туве на выборах в Государственную думу РФ по одномандатному округу побеждает кандидат от «Единой России» Айдын Сарыглар.
Подробности в материале: В Туве на выборах в Госдуму лидирует представитель ЕР
По итогам обработки 70% протоколов на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набирает 48,46% голосов, КПРФ — 20,30%, ЛДПР — 7,69%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,43%, «Новые люди» — 5,55%.
В Пензенской области после обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона с 72,38% побеждает врио главы области Олег Мельниченко.
За временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области проголосовали более 428,8 тыс. избирателей. Следом идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (12,35%), третьем место с 5,69% у Алексея Шпагина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% —у Петра Чугая из Партии пенсионеров.
Подробности в материале: В Пензенской области на выборах главы региона побеждает Олег Мельниченко
В ЦИК заявили о сохранении «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме РФ.
По итогам обработки 92,51% протоколов врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг побеждает на выборах руководителя региона, сообщил местный избирком. Он набирает 88,89% голосов.
По итогам обработки 94,54% протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков побеждает на выборах главы региона. Он набирает 78,95% голосов.
Сенатором от Хабаровского края в Совете Федерации будет заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский.
Об этом: Назван новый сенатор в Совете Федерации от Хабаровского края
На выборах главы Чечни уверенно лидирует Рамзан Кадыров. Ныне действующий руководитель республики набрал 99,61% голосов избирателей после обработки 12,33% бюллетеней. Такие данные приводит Центризбирком к 08:00 20 сентября.
Читайте также: Рамзан Кадыров после обработки 12% бюллетеней набрал 99,61% голосов
Тот факт, что в Якутии на выборах в Госдуму РФ КПРФ набрала больше голосов, чем «Единая Россия», — сигнал руководству страны о необходимости перемен. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения компартии в республики Виктор Губарев.
Подробности в материале: КПРФ в Якутии победила потому, что население хочет перемен — мнение
В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали депутатов Госдумы РФ и алтайского парламента, число нарушений оказалось минимальным. Как отмечают в штабе общественного наблюдения за выборами, ряд недочетов выявлен благодаря беспрецедентному охвату видеонаблюдением, но большинство из них носили процедурный характер, их сразу же устранили. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.
Более серьезная ситуация сложилась в Ленинском районе Барнаула. Участковая избирательная комиссия №177 признала недействительными 94 бюллетеня из-за нарушения процедуры голосования вне помещения.
Читайте также: Выборы в Алтайском крае: избирком рассказал о нарушениях
На выборах в Государственную думу РФ Центральная избирательная комиссия России обработала 73,27% протоколов участковых комиссий. Согласно полученным данным, партия «Единая Россия» сохраняет лидерство с результатом 48,85% голосов, на втором месте остается КПРФ — 20,11%, на третьем — ЛДПР — 7,63%.
Подробности в материале: ЦИК подсчитал более 73% протоколов на выборах в Госдуму РФ
Врио главы Мордовии Артём Здунов набирает 78,4% голосов на выборах руководителя региона. Об этом сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии региона после обработки 86% протоколов.
Явка в Чувашии составила около 58%. По результатам выборов в Госсовет проходят шесть партий.
Ход трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ оценил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в общественном пресс-центре «Выборы-2021».
По его словам, выборы в республике прошли организованно и достойно.
Подробности в материале: Радий Хабиров: выборы в Башкирии прошли достойно и организованно
ЦИК Чувашии заявил, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты выборов, не было.
В Чувашии на выборах депутатов Госдумы по Канашскому избирательному округу победил депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), по Чебоксарскому избирательному округу — министр образования Алла Салаева («Единая Россия»).
Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму РФ во Владимирской области с 37,64% голосов после обработки 100% протоколов.
Предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 06:00 20 сентября подвели в региональной избирательной комиссии. По федеральному и одномандатным округам лидирует партия «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: «Единая Россия» побеждает на выборах в Белгородской области
В Магаданской области после обработки почти 100% бюллетеней на выборах в Госдуму VIII созыва «Единая Россия» набрала чуть более 49%.
Читайте подробнее: На выборах в Госдуму РФ на Колыме лидирует «Единая Россия»
В охране общественного порядка в период подготовки и проведения единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации были задействованы около 210 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.
Подробности в материале: Серьёзных нарушений во время выборов в Госдуму не допущено — МВД РФ
Более 11 тысяч граждан РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Белоруссии, проголосовали на выборах в Госдуму, сообщает ТАСС.
Избирательная комиссия Кемеровской области обнародовала предварительные итоги подсчёта голосов на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации. На 10:00 (время местное) сегодня, 20 сентября, в голосовании приняли участие 77,19% кузбасских избирателей.
Читайте подробнее: Избирком Кузбасса назвал итоговую явку и лидеров голосования
«Справедливая Россия» уверенно проходит в Госдуму по партийным спискам и может провести в нижнюю палату парламента еще около десяти депутатов по одномандатным округам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.
В Башкирии явка на выборах на 20:00 часов местного времени 19 сентября составила более 69%. Такие предварительные данные 19 сентября сообщила пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.
Сообщается, что на выборах депутатов Госдумы РФ, советов городов и районов, а также дополнительных выборах в госсобрание республики проголосовало 2 млн 74 тысячи 823 человека.
Читайте подробнее: В Башкирии в голосовании приняли участие более 69% избирателей
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских лидирует на выборах главы с 83,26% голосов. На данный момент обработано 98% протоколов.
Прошедшие выборы ещё раз доказали, что демократия в России есть, правила и процедуры работают, отметил вице-спикер Госдумы VII созыва Пётр Толстой («Единая Россия»).
Об этом: Толстой: выборы показали наличие демократии в России
В голосовании на выборах в Госдуму РФ приняли участие более 11 тыс. российских граждан из числа постоянно проживающих или временно пребывающих на территории Белоруссии. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
Об этом: В Белоруссии на выборах в Госдуму проголосовали свыше 11 тыс. граждан РФ
На Чукотке на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва предварительно победила кандидат от партии «Единая Россия», за неё проголосовали почти 37% избирателей.
Читайте также: В Госдуме РФ Чукотку вновь будет представлять женщина-единоросс
В 99% случаев факты нарушений на выборах в Самарской области не подтвердились. Об этом 19 сентября сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.
«По итогам трехдневного голосования можно отметить, что выборы в Самарской области проходили максимально прозрачно и в 99% случаев факты нарушения не подтвердились», — приводит пресс-служба администрации Тольятти его слова.
Подробности в материале: В Самарской области заявили, что 99% нарушений на выборах не подтвердились
В Кемеровской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 20 сентября, в голосовании приняли участие 77,19% избирателей. Такие данные приводит избирательная комиссия региона.
Читайте также: В Кузбассе явка избирателей составила почти 80%
«Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную думу в Ивановской области после обработки почти 80% протоколов, таковы данные ЦИК на утро 20 сентября.
Читайте подробнее: В Ивановской области на выборах в Госдуму побеждает «Единая Россия»
Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин побеждает на выборах главы региона с результатом 83,66%, предварительные данные на утро 20 сентября опубликовал ЦИК России.
Читайте подробнее: На выборах губернатора Тульской области Дюмин набирает 83,6% голосов
В Свердловской области «Единая Россия» удержит контроль над региональным Заксобранием. Это следует из материалов на сайте ЦИК РФ.
Читайте также: «Единая Россия» победила на выборах в свердловское Заксобрание
Выборы состоялись, принеся в целом прогнозировавшиеся результаты. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.
«В ситуации экономического кризиса и пандемии имело место преобладающее голосование за статус-кво и отождествляемую с ним политическую силу, а протестное голосование концентрировалось вокруг крупной левой партии с устоявшимся имиджем, — отметил он. — Спрос на политическую альтернативу у электората есть, но предлагавшиеся ему проекты подобного толка пока не вызвали слишком большого доверия. Собственно, произошло всё то, что ожидалось».
Подробности в материале: Политолог уточнил, есть ли спрос на политическую альтернативу у электората
В дни голосования в России, где в течение трёх дней проходили выборы в Госдуму, а также региональные выборы глав регионов и выборы депутатов местные парламентов, зарубежные неправительственные организации, в частности движение «Голос» (организация признана в России иностранным агентом), массово распространяли фейки о выборах в России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России — Пискарёв
В Хабаровском крае на избирательном участке №612 в селе Кутузовка района имени Лазо 19 сентября скончалась наблюдатель.
Подробности в материале: В Хабаровском крае на выборах умерла наблюдатель
В Кабардино-Балкарии после обработки всего 7,3% бюллетеней уже определился явный лидер — «Единая Россия». Партия набрала пока 78,29% голосов избирателей, сообщили в региональном избиркоме.
Подробности в материале: На выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии лидирует «Единая Россия»
Явка на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской д Федерации восьмого созыва в Сибирском федеральном округе составила в среднем более 40%. Такие данные приводятся на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибири.
Отмечается, что наибольшую активность проявили избиратели Тувы и Кемеровской области: на избирательные участки пришли более 77% имеющих право голоса в Туве и почти 70% в Кузбассе. Наименьшая явка оказалась в Новосибирской и Иркутской областях.
Об этом: Тува и Кузбасс отличились по явке среди сибирских регионов
Политик Виталий Милонов лидирует с 24,78% на выборах в Госдуму по своему одномандатному округу в Петербурге.
По итогам обработки 80,1% протоколов «Единая Россия» набирает 49,42% голосов по списку в Госдуму РФ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
В Забайкальском крае на протяжении всех трех дней голосования за депутатов Госдумы РФ ни одного случая вброса бюллетеней не было обнаружено. Об этом 20 сентября сообщила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко. По ее словам, выборы прошли без значимых нарушений. Все сигналы были оперативно отработаны.
Читайте также: Выборы в Забайкалье: общественники не обнаружили вбросов бюллетеней
Действующий глава Тверской области Игорь Руденя лидирует на выборах губернатора региона по итогам обработки большей части бюллетеней.
Читайте также: В Тверской области на выборах губернатора лидирует Руденя
В Еврейской автономии больше половины мест в Законодательном собрании достанется представителям «Единой России». Партия набрала на этих выборах 52,14% голосов избирателей.
Читайте подробнее: На выборах в Закосбрание ЕАО «Единая Россия» получила более 50% голосов
В Чечне на выборах главы региона лидирует Рамзан Кадыров: после обработки 53,88% бюллетеней он набирает 99,63%.
Лидер тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин положительно оценил трёхдневный формат голосования на выборах. Явка в течение трёх дней голосования была в регионе стабильной, отметил он в интервью газете «Тюменская область сегодня».
«Посмотрел по явке: в первый день — 20 процентов, во второй день — ещё 18. А к середине третьего дня и вовсе перевалила за 50. Тюменская область — благополучный регион, и здесь всегда была хорошая явка», — подчеркнул Владимир Пискайкин.
Об этом: Тюменский партийный деятель высоко оценил ход трёхдневного голосования
Избирательная кампания и выборы в Чувашии прошли «достаточно ровно», но с учётом развития цифровых технологий были использованы механизмы, чтобы «максимально расшатать ситуацию во время избирательной кампании». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 сентября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве.
Подробности в материале: Глава Чувашии рассказал о попытках «расшатать ситуацию» во время выборов
Глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона, которые приняли участие в выборах в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба администрации Тольятти.
Азаров отметил, что от активности жителей, от их волеизъявления зависит развитие как Самарской области, так и всей России.
Читайте подробнее: Глава Самарской области поблагодарил жителей региона за участие в выборах
Центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в республике. В необходимости таких действий уверены представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду».
Читайте также: ЦИК Якутии просят пересмотреть итоги выборов в Госдуму РФ
Известный депутат-единоросс Виталий Милонов и кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга экс-депутат Ольга Галкина вступили в острый конфликт в ходе подсчета голосов избирателей, отданных на выборах 17−19 сентября. Инцидент, в ходе которого мужчина и женщина вступили в физический контакт, произошел ранним утром 20 сентября в здании администрации Московского района Петербурга.
Подробности в материале: Единоросс Милонов и «эсер» Галкина устроили стычку в Петербурге
«Единая Россия» одержала чистую и убедительную победу, партия набирает более 300 мандатов депутатов Госдумы, заявил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак.
Подробности в материале: Турчак: «Единая Россия» одержала убедительную победу
Заместитель председателя Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не смог приехать в центральный офис «Единой России» на Кутузовском проспекте, где после закрытия избирательных участков планировалось мероприятие с его участием, по состоянию здоровья. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
Читайте также: Турчак назвал причину отсутствия Медведева в штабе ЕР
Благодарность избирателям и оппонентам по предвыборной гонке выразил 20 сентября на своей странице в социальной сети избранный руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.
Читайте также: Избранный белгородский губернатор поблагодарил всех за доверие
«Единая Россия» на выборах в Государственную думу VIII созыва в Крыму получает большинство голосов и по федеральному списку, и по одномандатным округам, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы» на утро 20 сентября.
Читайте подробнее: В Крыму «ЕР» лидирует по федеральному списку и одномандатным округам
В Ставропольском крае по результатам обработки 26,30% бюллетеней на выборах в Государственную думу восьмого созыва определились партии-лидеры. «Единая Россия» набирает 62,66% голосов избирателей, КПРФ — 15,38%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,93%, ЛДПР — 4,82%. Такие данные привел ЦИК на 08:30 20 сентября.
Подробности в материале: На Ставрополье определились партии-лидеры на выборах в Госдуму
В Чувашии выборы состоялись и показали «достаточно интересный результат». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявил на планёрке в правительстве глава ЦИК республики Александр Цветков.
Об этом: Глава ЦИК Чувашии назвал «самый главный результат» выборов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ после выборов просит признать более 20 НПО нежелательными на территории России, заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Комиссия Госдумы просит признать нежелательными более 20 НПО
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Ненецком округе с 31,98%. Об этом свидетельствуют данные обработки 100% протоколов.
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин выигрывает в своем округе с 73,17%, вице-спикер Ирина Яровая — с 40,43%.
Тюменские росгвардейцы выполнили задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время выборного процесса. Особое внимание было уделено мерам антитеррористической защищённости избирательных участков. Из бойцов спецподразделений ведомства был сформирован резерв на случай чрезвычайных обстоятельств. Росгвардейцы несли службу в круглосуточном режиме. Экипажи вневедомственной охраны были максимально приближены к местам массового скопления людей.
Подробности в материале: Тюменские росгвардейцы обеспечили безопасность на выборах
Доля проголосовавших за партию «Единая Россия» избирателей составляет 49,42% по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов. Такие данные о выборах в Госдуму РФ приведены 20 сентября на экране в информационном центре Центризбиркома РФ.
КПРФ, по данным ЦИК, набирает 19,82%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,37%. Результат партии «Новые люди» — 5,37%.
Подробности в материале: ЕР набирает 49,42% голосов по итогам обработки 80,1% протоколов
В Коми завершился подсчет голосов. «Единая Россия» набрала 29,44%, КПРФ — 26,88%, ЛДПР — 11,96%.
По предварительным результатам состоявшихся 17−19 сентября 2021 года выборов в Псковское областное собрание депутатов по партийным спискам, в новом составе областного парламента может быть представлено сразу шесть партий — на одну партию больше, чем в предыдущем созыве.
Подробности в материале: В Псковское областное собрание могут пройти шесть партий
В Астраханской области на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва лидирует «Единая Россия» с результатом 46,19%. По данным ЦИК, за неё голоса отдали 49 тыс. 695 человек. По одномандатному избирательному округу лидирует Леонид Огуль («Единая Россия»), за которого проголосовали более 47 тыс. человек.
Читайте подробнее: В Астраханской области подводят итоги голосования
В Адыгее после подсчета 78,20% бюллетеней определились лидеры голосования по партийным спискам в Государственную думу восьмого созыва. По данным ЦИК на 08:46 20 сентября 2021 года, большинство голосов избирателей были отданы «Единой России» — 65,7%.
Читайте подробнее: В Адыгее определился лидер на выборах в Госдуму
Приморье и Хабаровский край оказались в числе лидеров по количеству фейков на прошедшем трёхдневном голосовании — регионы попали в «обойму» с Москвой и Санкт-Петербургом.
Об этом: Два региона Дальнего Востока оказались лидерами по фейкам на выборах-2021
На выборах в Орловский областной совет народных депутатов «Единая Россия» набирает 28,89% голосов, таковы промежуточные данные на утро 20 сентября по данным системы ГАС «Выборы».
Читайте также: На выборах в Орловский облсовет «ЕР» набирает 29% голосов
Жители Якутии не побоялись высказать своё протестное мнение и тем самым сделали большой шаг. Об этом заявил якутский политолог Андрей Данилов, комментируя предварительные итоги выборов в Государственную думу РФ.
Читайте также: Лидерство КПРФ в Якутии — победа якутян и большой шаг для страны — эксперт
Один из участников выборов в Алтайское краевое законодательное собрание, единоросс и директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев на своей странице Facebook написал, что помогло ему победить в голосовании:
«Мы победили с отрывом в 261 голос. 39% избирателей проголосовали за мою кандидатуру. СПАСИБО! Выборы были непростыми. Обращаюсь к тем, кто не верит в выборы. Вы очень сильно ошибаетесь. Посмотрите итоги и вы поймёте, что там, где люди идут на выборы, результат может быть очень неожиданным. Будем работать. Работать, чтобы менять жизнь к лучшему…»
Подробности в материале: Алтайский единоросс Сергей Писарев: «Голосуем за зоопарк!»
В Государственном совете Чувашии седьмого созыва партийное представительство вырастет с нынешних четырёх партий до шести.
Предварительные результаты по выборам депутатов Госсовета Чувашии по единому округу:
«Единая Россия» — 35,07%;
КПРФ — 21,32%;
«Справедливая Россия — За правду» — 15,15%;
ЛДПР — 7,05%;
Партия пенсионеров за справедливость — 6,95%;
«Новые люди» — 5,88%.
Напомним, что предыдущие выборы в Госсовет Чувашии прошли в сентябре 2016 года. По единому избирательному округу «Единая Россия» тогда набрала 50,7%, КПРФ — 14,46%, ЛДПР — 12,84%, «Справедливая Россия» — 12,59%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 3,26%, «Яблоко» — 1,31%, «Патриоты России» — 1,08%.
В Дагестане, по данным центризбиркома на 08:46 20 сентября, на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия». После подсчета 53,35% бюллетеней ее результат составил более 82% голосов избирателей.
Подробности в материале: В Дагестане «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму более 82% голосов
«Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме, сообщил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак.
Подробности в материале: «Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме
В Рязанской области завершился подсчёт голосов на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Обработаны 100% протоколов, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Рязанской области подсчитали все бюллетени на выборах в Госдуму
Посольство России в США:
— В г. Вашингтоне завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы. В торжественной обстановке в присутствии членов УИК и наблюдателей посол А. И. Антонов объявил о закрытии избирательных участков в посольстве России в США.
МИД России.
На выборах в Законодательное собрание Тверской области «Единая Россия» набирает большинство голосов — партия получает 40,76%. Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы» на утро 20 сентября.
Подробности в материале: На выборах в ЗС Тверской области «Единая Россия» набирает более 40% голосов
Монополия «Единой России» в стране уже становится шаткой, и в том числе её пошатнула победа КПРФ на выборах в Якутии. Такое мнение высказал 20 сентября политолог Андрей Данилов, комментируя итоги выборов в Государственную думу в республике.
Читайте также: «Единая Россия», дай порулить — политолог о победе КПРФ в Якутии
В Государственную думу по одномандатным округам в Чувашии проходят Алла Салаева («Единая Россия»), набрав «около 40%» голосов, и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») с 41,8% голосов.
«Это очень уверенная победа, абсолютно объективная и не позволяющая никому надеяться на пересмотр результатов», — сказал глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.
Читайте подробнее: В Госдуму от Чувашии проходят одномандатники Аксаков и Салаева
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин лидирует в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Читайте подробнее: Володин лидирует по саратовскому одномандатному округу
Выборы в Госдуму прошли спокойно, прозрачно, цивилизованно, с участием иностранных наблюдателей, отметил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
Подробности в материале: Комиссия Совфеда отразит вмешательство в выборы в ежегодном докладе
На Ямале итоговая явка избирателей на выборы депутатов Госдумы составила 65,83%.Об этом сообщил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.
После обработки 80% бюллетеней лидирует партия «Единая Россия», набравшая порядка 70% голосов избирателей, ЛДПР — 13,5% и КПРФ — 6,98%.
Подробности в материале: На Ямале огласили итоговую явку на выборах депутатов Госдумы РФ
Вячеслав Володин по итогам обработки 98,6% протоколов набирает 72,11% голосов избирателей по Саратовскому одномандатному округу №163. На втором месте кандидат от КПРФ Александр Анидалов (16%), третий — Алексей Емельянов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с результатом 2,29%.
Читайте подробнее: Жители Саратовской области поддержали Вячеслава Володина на выборах
В Татарии, по предварительным данным, на 09:00 закончена обработка 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Партия «Единая Россия» набрала 79,02% голосов избирателей, на втором месте — КПРФ (9,51%), на третьем ЛДПР — 2,83%, «Справедливая Россия — За правду» набрала 2,72% голосов.
Как сообщает ЦИК РТ, в выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей.
Читайте также: В Татарии обработали более 97% избирательных бюллетеней
По результатам обработки 85,64% итоговых протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,75% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Государственную думу РФ. Таковы данные подсчёта Центризбиркомом протоколов избирательных комиссий на 20 сентября.
Читайте также: ЦИК назвал лидера на выборах в Госдуму после подсчёта 85% протоколов
СК РФ проведёт проверку по информации о нарушениях на выборах.
«Единая Россия» в Чувашии по итогам голосования в Государственную думу ухудшила результат по сравнению с предыдущими парламентскими выборами. Это следует из данных ЦИК республики.
Подробности в материале: В Чувашии на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 37,2% голосов
На выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва в Воронежской области «Единая Россия» одерживает победу как по федеральному списку, так и по одномандатным округам.
Подробности в материале: В Воронежской области «ЕР» победила во всех одномандатных округах
Итоги по явке на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в Ямало-Ненецком автономном округе.
Инфографика избиркома ЯНАО.
Политическая зрелость многонационального народа России помешала планам недругов России, отметил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
Читайте также: Климов: заявления извне о нелигимности выборов не будут иметь последствий
В Ингушетии обработано более 65% бюллетеней на выборах в Государственную думу восьмого созыва, состоявшихся 17−19 сентября. По итогам обработки протоколов участковых избирательных комиссий лидирует «Единая Россия», за которую проголосовали 83,98% избирателей. Такие данные приводит на 08:46 20 сентября ЦИК РФ.
Читайте подробнее: В Ингушетии «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму более 83%
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 90,46% протоколов набирает 99,7% голосов.
Партия «Единая Россия» набрала на выборах в Башкирии, по предварительным данным, 68,05% голосов. Такие сведения опубликованы 20 сентября на сайте центральной избирательной комиссии Башкирии.
Сообщается, что, согласно данным на 10:30 часов 20 сентября, в республике обработали 88,42% протоколов.
Читайте также: По итогам обработки 88% протоколов «Единая Россия» лидирует в Башкирии
Глава Якутии Айсен Николаев, возглавляющий партсписок республики на выборах в Госдуму РФ, получит мандат в федеральный парламент и, возможно, его отправят туда в «почетную ссылку», заявил 20 сентября политолог Андрей Данилов.
Подробности в материале: Главу Якутии могут отправить «в почётную ссылку» в Госдуму РФ — эксперт
В выборах депутатов Государственной думы РФ в Хабаровском крае, по предварительным подсчётам, проголосовало 44,31% избирателей.
Подробности в материале: В Хабаровским крае на выборах в Госдуму лидирует КПРФ
В Оренбургской области по итогам обработки 99,35% протоколов облизбирком сообщил, что средняя явка на выборах депутатов Государственной думы составила 45,61%.
По результатам подсчета около 30 процентов итоговых протоколов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в новом созыве городского парламента может быть представлено шесть партий.
Читайте подробнее: В Заксобрании Петербурга могут быть представлены шесть партий
В Москве состоялся третий розыгрыш по программе «Миллион призов». Об этом 20 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Читайте подробнее: Ещё шесть квартир в Москве разыграли среди избирателей
В Северной Осетии подсчитаны 75,42% бюллетеней избирателей на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва по партийным спискам. По предварительным данным на 09:48 20 сентября, лидером становится «Единая Россия». Её результат превышает 69,78%. Такие данные приводит ЦИК РФ.
Подробности в материале: В Северной Осетии определены партии-лидеры на выборах в Госдуму
Председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко в ходе пресс-конференции 20 сентября подвёл предварительные итоги выборов.
Об этом: В Омской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму
В Чувашии активность избирателей по сравнению с прошлогодними выборами главы чуть возросла, но была меньше, чем на предыдущих парламентских выборах. Это следует из данных регионального избиркома, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В Чечне на выборах в Государственную думу восьмого созыва определился явный лидер. За партию «Единая Россия» по партийным спискам проголосовали 96,23% избирателей, пришедших на избирательные участки 17−19 сентября 2021 года. Такие данные приводит по результатам обработки 92,82% бюллетеней на 09:48 20 сентября Центризбирком РФ.
Читайте подробнее: В Чечне поддержали «Единую Россию» на выборах в Госдуму 96% избирателей
Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал итоги выборов и сказал, что партия сделает выводы.
Об этом: Партия сделает выводы — губернатор Приморья о проигрыше ЕР во Владивостоке
Выборы в Государственную думу в Воронежской области прошли без нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Об этом на брифинге 20 сентября сообщил председатель избиркома Илья Иванов.
Подробности в материале: В Воронежской области выборы в Госдуму прошли без нарушений — избирком
В Новосибирской области, по предварительной информации, пятипроцентный барьер на выборах в Государственную думу ФС РФ преодолели пять партий. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.
Подробности в материале: В Новосибирской области пять партий преодолели пятипроцентный барьер
Избирком Республики Карелия 20 сентября опубликовал итоговые данные явки на выборах разных уровней, состоявшихся в регионе 17−19 сентября.
Подробности в материале: В Карелии посчитали итоговую явку на выборах
Во Владимирской области по итогам выборов в Госдуму РФ по федеральному округу лидирует «Единая Россия» с результатом 37,64%. За КПРФ проголосовали 25,95% избирателей, за ЛДПР — 9,42%, за партию «Новые люди» — 7,31%, за «Справедливую Россию — за правду» — 7,78%, за «Коммунистов России» — 1,11%, за «Партию пенсионеров» — 3,09%, за «Яблоко» — 1,05%, за «Российскую партию свободы и справедливости» — 1,37%.
По одномандатному избирательному округу № 79 больше всех голосов набрал Игорь Игошин (ЕР) — 47,86%, по округу № 80 — Григорий Аникеев (ЕР) — 48,77%.
Подробности в материале: Во Владимирской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму
В Пензенской области подводят результаты трехдневного голосования. Как заявил председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков, в голосовании за депутатские кресла в Госдуме РФ предварительно победила партия «Единая Россия», которая набрала 56,22% голосов избирателей. На втором месте — КПРФ, ей отдали предпочтение 17,24% избирателей, третье — у ЛДПР (7,5%), четвертое — у «Справедливой России — За правду» (6,09%).
Подробности в материале: В Пензенской области «Единую Россию» поддержали более 56% избирателей
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,7% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Избирательная кампания в Новосибирской области проходила на высоком организационном уровне, конкурентно, открыто и прозрачно. Об этом сегодня, 20 сентября, заявила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.
Подробности в материале: В новосибирском избиркоме заявили о конкурентной избирательной кампании
К 08:00 20 сентября в Нижегородской области обработано 92,34% бюллетеней по выборам в Госдуму и 96,2% — в Законодательное собрание области.
Об этом: В Нижегородской области назвали предварительные итоги выборов в Госдуму
В Карачаево-Черкесии опубликованы первые итоги выборов депутатов Государственной думы по партийным спискам. Лидером в голосовании стала «Единая Россия», набрав 78,84% голосов избирателей. Такие данные привел Центризбирком РФ на 08:46 20 сентября по итогам обработки 6,86% бюллетеней.
Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала более 78%
По одномандатным округам в Крыму победу одержали кандидаты от «Единой России» — по Симферопольскому округу больше всех, 49,37%, получил Алексей Черняк, по Керченскому с результатом 63,6% победил Константин Бахарев, по Евпаторийскому — Леонид Бабашов (58,17%).
Читайте подробнее: В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму
За действующего врио губернатора Михаила Дегтярева (ЛДПР) свои голоса отдали 235 607 человек (56,81%); за Марину Ким («Справедливая Россия») — 105 283 голосов (25,39%); за Владимира Парфенова («Партия пенсионеров») — 41 564 голосов (10,02%); за Бабека Мамедова («Родина») — 14 643 голосов (3,53%).
Читайте также: Дегтярев набрал на выборах губернатора Хабаровского края почти 57% голосов
Все бюллетени, находящиеся в КОИБ на участке N1660 Бурзянского района, были признаны недействительными в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщила председатель центральной избирательной комиссии региона Илона Макаренко на брифинге.
«В связи с некорректными действиями оператора КОИБ, решением участковой комиссии все бюллетени, находящиеся в КОИБ, признаны недействительными», — сообщила она.
Читайте также: В Башкирии сообщили об аннулировании бюллетеней на избирательном участке
ЦИК планирует объявить итоги выборов в Госдуму РФ в 14:00 мск, сообщает РИА Новости.
Центр общественного наблюдения за выборами в Рязанской области за три дня голосования получил 17 тысяч обращений от наблюдателей с избирательных участков.
Читайте также: Рязанские наблюдатели направили в штаб 17 тысяч сигналов с УИК
В Калужской области в Государственную думу РФ в одномандатном округе № 99 проходит уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова («Единая Россия»), в округе №100 — действующий депутат Госдумы Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Об этом: В Калужской области на выборах в Госдуму лидируют кандидаты ЕР
«Справедливая Россия» обходит ЛДПР и становится третьей фракцией в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов журналистам.
Об этом: «Справедливая Россия» обходит ЛДПР на выборах в Госдуму
На выборах депутатов Госдумы во всех трех одномандатных округах Оренбургской области победили представители «Единой России». Пятипроцентный барьер в Оренбургской области преодолели пять партий, сообщает облизбирком
Список парламентских партий пополнят «Новые люди», набравшие 6,01% голосов. Лидирует партия «Единая Россия» — 38,37%, далее идут КПРФ — 26,25%, ЛДПР — 9,41%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,61%.
В облизбиркоме подчеркнули, что данные предварительные, так как обработано 99,35% протоколов.
Подведены предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Омской области VII созыва.
Читайте также: В Заксобрание Омской области вошли представители шести партий
Результаты голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ отменены на участке №288 в Железнодорожном районе Симферополя. Об этом журналистам 20 сентября сообщил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.
Об этом: В Крыму на одном из участков отменили результаты голосования
Избирком Хабаровского края предварительно подсчитал итоги выборов депутатов в Госдуму РФ — по двум одномандатным округам победу одержали кандидаты «Единой России».
Об этом: В Хабаровском крае победу на выборах депутатов Госдумы одержали единороссы
По итогам подсчёта 90% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,65% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.
Читайте подробнее: Стали известны результаты выборов в Госдуму по итогам подсчёта 90% голосов
По вопросу мандатов главы МИД России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу идут консультации, сообщили в «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
Читайте также: Продолжаются консультации по мандатам Лаврова и Шойгу
Глава Тульской области Алексей Дюмин побеждает на выборах губернатора региона с 83,9% голосов после обработки 100% протоколов.
На выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области явка предварительно составила 45,34%. Обработано 99,35% протоколов, сообщает облизбирком.
В новом созыве регионального парламента появится новая партия — Партия пенсионеров, которая набрала 6,87% голосов избирателей. За «Единую Россию» проголосовали 39,44%, что меньше, чем в 2016 году (41,05%). Свои позиции в Заксобрании укрепит КПРФ. Партия набрала 29,21% против 20,61% в 2016 году. ЛДПР получила 10,55% голосов (в 2016 году 23,02%), а «Справедливая Россия — За правду» — 10,10%(в 2016 году — 7,84%).
В одномандатных избирательных округах 18 кандидатов избраны от партии «Единая Россия», четыре — от КПРФ и один — от партии «Справедливая Россия — За правду».
Подробности в материале: В Заксобрание Оренбуржья по итогам выборов проходит новая партия
На выборах в Московскую областную думу партия «Единая Россия» продолжает укреплять свое лидерство. Такие данные предварительного голосования 20 сентбяря приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 64,64% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» набирает 43,13%. Следом идет КПРФ, на долю которой пока приходится 20,17%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 8,10%.
На прошедших в России выборах в Государственную думу РФ партия «Единая Россия» выступила без сюрпризов. Лидер гонки получает прогнозировавшиеся политологами почти 50%. Так прокомментировал итоги трёхдневного голосования кандидат исторических наук, руководитель благотворительного фонда «Закон и порядок» Олег Иванников.
Об этом: Эксперты назвали главного триумфатора и разочарование выборов в Госдуму
На выборах в Новосибирской области, по предварительным данным на сегодня, 20 сентября, пятипроцентный барьер преодолели пять партий, голоса по федеральным спискам распределились следующим образом: «Единая Россия» — 35,25% голосов, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, партия «Новые люди» — 8,71% и «Справедливая Россия» — 6,94%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.
Читайте подробнее: Избирком сообщил, как распределились голоса новосибирцев на выборах
Уровень доверия жителей Якутии к главе республики Айсену Николаеву может сильно упасть, если ЦИК региона начнёт заново пересчитывать голоса на выборах в Госдуму РФ. Такое мнение высказал политолог республики Андрей Данилов.
Об этом: Попытка пересчитать голоса в Якутии настроит народ против власти — мнение
В Оренбургской области на выборах глав трех муниципальных образований победу одержали два единоросса и самовыдвиженец, сообщает облизбирком.
В Нежинском и Пригородном сельских советах Оренбургского района главами избраны представители «Единой России», а главой Новоорского поссовета Новоорского района стал самовыдвиженец.
Об этом: Главой муниципального образования Оренбуржья избран самовыдвиженец
В едином день голосования в России не было зафиксировано никаких нарушений, которые бы повлекли существенное искажение результата голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявили представители миссии наблюдателей от СНГ в информационном центре ЦИК России.
Подробности в материале: Миссия наблюдателей от СНГ оценила выборы в России
В России подводят итоги трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва. Пока подсчитано 85% протоколов. Избирательная кампания была, пожалуй, самой тихой за все последние три десятка лет. А её результаты во многом перекликаются с итогами выборов в 2016 году. Главными интригами стало расширение списка парламентских партий до пяти, уверенное лидерство кандидатов «Единой России» в одномандатных округах, усиление КПРФ и потеря позиций ЛДПР. Небольшой шаг вперёд сделала и «Справедливая Россия».
Об этом: Итоги выборов: «ЕР» лидирует, а «Новые люди» забрали избирателей ЛДПР
В Совфеде рады совпадению ощущений от проведения выборов с ощущением международных наблюдателей, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
Читайте также: У сенаторов и международных наблюдателей совпали ощущения от выборов
В Югре под круглосуточным наблюдением были участки, где суммарно зарегистрированы более 87% избирателей.
Читайте подробнее: В Югре видеонаблюдение за выборами разрешило спорные ситуации
У жителей Якутии очень развито чувства собственного достоинства и самоуважения. Эти качества характера жителей республики в эфире «Эха Москвы» назвал одной из причин проигрыша «Единой России» в регионе редакционный директор Тайга. инфо Евгений Мездриков.
Читайте подробнее: Причиной проигрыша ЕР в Якутии назвали развитое чувство самоуважения якутян
Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации на территории Республики Крым состоялись, об этом в соцсетях написал глава региона Сергей Аксёнов 20 сентября.
Читайте подробнее: Глава Крыма: избирательный процесс был максимально открытым
Подача «Единой Россией» и «Справедливой Россией — За правду» заявлений в центризбирком Якутии с просьбой пересчитать голоса на выборах в Госдуму РФ — это ошибка. Об этом заявил политобозреватель и журналист Виталий Обедин.
Об этом: Эксперт назвал огромной глупостью просьбы в ЦИК Якутии о пересчёте голосов
На выборах в Госдуму РФ по итогам обработки 90% протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов, КПРФ — 19,56%, ЛДПР — 7,51%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.
Об этом: На выборах в Госдуму обработано 90% протоколов: ЕР — 49,66%, КПРФ — 19,56%
Результаты избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы РФ были не столько предсказуемы, сколько прогнозируемы, считает доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко. По итогам выборов политический ландшафт России претерпит определенные изменения.
Об этом: Итоги выборов приведут к изменению политического ландшафта — политолог
Председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин 20 сентября обнародовал предварительные данные об итогах голосования в регионе.
Читайте также: Предварительные итоги выборов в Госдуму подвели в Красноярском крае
Активность избирателей в Бурятии за последние пять лет выросла на пять процентов. Если на выборах в Госдуму в 2016 году проголосовали около 40% жителей, то в 2021 году явка превысила 45%.
Читайте подробнее: Активность избирателей в Бурятии выросла за пять лет
На выборах в Московскую областную думу продолжает лидировать партия «Единая Россия». Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 68,72% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» улучшила свой результат с 43,13% до 43,6%. Следом идет КПРФ, на долю которой пока приходится 20,05%, хотя после обработки 64,64% этот показатель составлял 20,17%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, доля которой с 8,1% опустилась до 8,08%.
Читайте подробнее: «Единая Россия» укрепила позиции на выборах в Мособлдуму
По итогам выборов 17−19 сентября в новом созыве Законодательного собрания Амурской области 18 мест из 27 займут представители партии «Единая Россия». Всего в региональном законодательном органе будут работать представители семи партий, рассказал глава региона Василий Орлов.
Читайте также: В Заксобрание Приамурья по итогам выборов попадут семь партий
В Алтайском крае после обработки более 99% голосов, отданных за депутатов Государственной думы, названы лидеры по округам. Ими стали трое представителей «Единой России»: Даниил Бессарабов (36,6%), Иван Лоор (37,94%) и Александр Прокопьев (31,41%), а также — Мария Прусакова (КПРФ, 27,2%).
Об этом: Думские выборы в Алтайском крае: определились лидеры голосования
Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу по федеральному списку в Краснодарском крае по результатам обработки почти 97% бюллетеней. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные избиркома.
Читайте подробнее: На Кубани «Единая Россия» получила более 60% голосов
В Ульяновской области на участки пришли менее половины избирателей. В результате голосования «Единая Россия» по федеральному округу на выборах в Госдуму набрала 39,03%, на втором мест — КПРФ с 33,14% голосов.
Читайте также: На выборах в Госдуму в Ульяновской области КПРФ набрала более 33%
Явка избирателей Санкт-Петербурга на выборы Государственной думы РФ превысила 37% от общего числа избирателей, сообщил 20 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
Подробности в материале: В Петербурге итоговая явка на думские выборы превысила 37%
В Подмосковье в Дмитровском одномандатном округе № 118 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 38,23% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 34,87% голосов.
Подробности в материале: Ирина Роднина лидирует на выборах по Дмитровскому одномандатному округу
Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин на выборах депутатов Госдумы и Алтайского краевого законодательного собрания был наблюдателем. На своей странице Facebook он поделился наблюдением о том, что при голосовании «сработал феномен важности строки в бюллетене»:
«Бросилось в глаза и технологическая особенность психологии голосования: сработал феномен важности строки в бюллетене. Так в федеральном бюллетене на первом месте стояла КПРФ, и она набрала 356 голосов, а партия Сурайкина с громким именем «Коммунисты» набрала всего 11 голосов. Сумма 356+11=366…»
Об этом: Алтайский общественник: «Первая строчка в бюллетене много значит»
В Курганской области по итогам голосования на трёхдневных выборах депутатов Госдумы РФ явка составила 48,28%. Об этом сообщает избирком Зауралья.
На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году явка избирателей на участки составляла 41,7%.
Читайте подробнее: В Курганской области увеличилась явка на выборах депутатов Госдумы
Представители «Единой России» в Якутии накануне выборов в Госдуму РФ боролись с представителем партии «Справедливая Россия — за правду» Федотом Тумусовым, а в это время протестный электорат ушёл к КПРФ. Компартия победила при том, что практически не вела агитацию, написал 20 сентября в своём телеграм-канале политобозреватель Виталий Обедин.
Об этом: В Якутии ЕР проспала переход протестного электората к КПРФ — мнение
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов просит президента РФ Владимира Путина остановить церберов, превращающих выборы в грязную кухню, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
В Ростовской области к утру 20 сентября подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Как сообщил председатель донского избиркома Андрей Буров, по итогам голосования победу одержала «Единая Россия» и её кандидаты.
Читайте подробнее: В Ростовской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ
Партия «Единая Россия» победила на выборах в Мурманскую облдуму с 36% голосов после обработки 100% протоколов.
Выборы в Госдумузасвидетельствовали важный общественно-политический сдвиг: рост отвращения к антикоммунизму, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 сентября.
Читайте также: Отвращение к антикоммунизму и требование обновления — что показали выборы
В Подмосковье в Дмитровском одномандатном округе № 118 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 80,64% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,7% голосов.
Читайте также: Никита Чаплин лидирует на выборах по Коломенскому одномандатному округу
Все сообщения о нарушениях на выборах, которые завершились в России 19 сентября, оперативно проверят следователи. Об этом сообщили 20 сентября в Следственном комитете РФ.
«Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия, согласно действующему законодательству, для последующего принятия процессуальных решений», — заявили в ведомстве.
Подробности в материале: СКР проверит информацию о нарушениях на выборах
В ямальском селе Аксарка избирательном участке в центре национальных культур скончалась женщина, которой не было и 30 лет. Об этом сообщает Nur.24.
Подробности в материале: На Ямале избирательница погибла прямо на участке
Партия «Единая Россия» и ее кандидаты одержали победу на выборах в Карелии, сообщили 20 сентября в республиканском избиркоме.
Об этом: На федеральных и региональных выборах в Карелии победила «Единая Россия»
В Чечне завершена обработка 100% бюллетеней на выборах депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва. Абсолютным лидером по числу набранных голосов избирателей в голосовании по партийным спискам стала «Единая Россия». За нее проголосовали 96,13% (703 613 жителей республики).
Подробности в материале: В Чечне на выборах в Госдуму по партийным спискам победила «Единая Россия»
В Ульяновской области лидером губернаторских выборов стал врио главы региона Алексей Русских, набравший более 83% голосов.
Читайте подробнее: Русских на выборах губернатора Ульяновской области набрал более 83% голосов
Забайкалье. На территории Агинского Бурятского округа к закрытию избирательных участков явка составила 49,29% от общего числа избирателей.
Забайкалье. По предварительным данным, определены лидеры среди кандидатов в депутаты в парламент России по Даурскому одномандатному округу. Наибольшее число голосов избирателей Агинского Бурятского округа набрали кандидат от партии «Единая Россия» Екатерина Фисун, кандидат от КПРФ Дмитрий Носов, кандидат от партии «Справедливой России» Юрий Григорьев.
Все избирательные участки Агинского округа работали без сбоев и нарушений.
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму РФ в Марий Эл с 36,3% после обработки 100% бюллетеней.
По итогам подсчёта 95% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,66% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.
Подробности в материале: Выборы: «Единая Россия» продолжает укреплять положение
В Пермском крае на выборах депутатов Госдумы явка составила 39,02%. Предварительные данные сообщил крайизбирком.
По всем четырем одномандатным округам победу одержали представители партии «Единая Россия». По округу № 58 победил Игорь Шубин, по кругу № 59 — Роман Водянов, по округу № 60 — Дмитрий Скриванов, по округу № 61 — Ирина Ивенских. Эти итоги окончательные, так как обработаны все протоколы.
Почти все протоколы подсчитаны и по партийным спискам. Партия «Единая Россия» набрала 33,7% голосов, КПРФ — 22,7%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 10,8%, ЛДПР — 9,9%, партия «Новые люди» — 8,5%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог.
Читайте подробнее: В Прикамье на выборах Госдуму по одномандатным округам победили единороссы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к мэру Москву Сергею Собянину в связи c подсчетом голосов в рамках дистанционного электронного голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
Подробности в материале: Зюганов заявил о непризнании итогов выборов в Москве
Партия «Единая Россия» с 71,1% голосов одержала победу на выборах в Госдуму в Северной Осетии.
Председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин 20 сентября подвёл предварительные итоги выборов в региональное Законодательное собрание IV созыва.
Подробности в материале: Выборы в Заксобрание Красноярского края: подведены предварительные итоги
Предпосылок для признания недействительными результатов выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Санкт-Петербурга, как и для объявления повторных выборов, в Северной столице нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 20 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Об этом: Горизбирком Петербурга: предпосылок для назначения повторных выборов нет
В Тюменской области явка на больших выборах 2021 года составила 61,5% от общего числа избирателей, проголосовали 613 464 человека. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.
В единый день голосования в 2016 году явка на выборы составляла в регионе 60,65%.
Подробности в материале: В Тюменской области увеличилась явка на выборах в Госдуму
Известный тележурналист, кандидат в депутаты Евгений Попов («Единая Россия») одержал победу на выборах в Государственную думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Телеведущий Евгений Попов побеждает на выборах в Госдуму
В Подмосковье в Люберецком одномандатном округе № 121 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Такие предварительные данные голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 68,05% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 42,9% голосов.
Читайте подробнее: Роман Терюшков лидирует на выборах по Люберецкому одномандатному округу
В Подмосковье в Красногорском одномандатном округе № 118 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 59,49% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 42,11% голосов.
Подробности в материале: Сергей Колунов лидирует на выборах по Красногорскому одномандатному округу
В Кремле готовят послевыборную встречу президента РФ Владимира Путина с главами регионов и лидерами фракций.
КПРФ улучшила свои результаты на выборах, есть и новые партии, выступившие позитивно, что показывает конкурентность избирательного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин победил на выборах главы региона, сообщили в правительстве региона 20 сентября.
Читайте подробнее: На выборах губернатора Тульской области победил Алексей Дюмин
В Пермском крае подвели предварительные итоги выборов в Заксобрание. По данным крайизбиркома, явка составила 38%. Стоит отметить, пять лет назад явку фиксировали на уровне 35,03%.
По партийным спискам лидерство остаётся за «Единой Россией» — 33,2% голосов (в 2016 году — 43,75%). КПРФ набрала 22,7%, упрочив свои позиции (в 2016 году — 17,77%), «Справедливая Россия — За правду!» — 8,3% (пять лет назад было 11,29%), ЛДПР — 9,7% (в 2016 году — 16,34%). Парламент края пополнится новой партией — «Новые люди». Она получила 8,2% голосов избирателей и претендует на два мандата.
Среди одномандатников 27 мест в Заксобрании достанется единороссам, один (по округу № 25) — самовыдвиженцу и один (по округу № 22) — коммунисту. По округу № 10 результаты еще не известны.
Единороссы сохраняют большинство в краевом парламенте. Им положено 40 мандатов. Столько же представители этой партии имели мест и в прошлом созыве.
Больше мандатов получат коммунисты — девять против шести. ЛДПР получит три мандата, что на два меньше, чем ранее. «Справедливая Россия» может рассчитывать на пять мест, как и в прошлом составе. Напомним, что данные предварительные, без учета округа № 10.
Подробности в материале: Каким будет новый состав Заксобрания Прикамья
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в голосовании на выборах в Госдуму России приняли участие 57 536 местных жителей, имеющих российские паспорта. Об этом 20 сентября сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: В Приднестровье на выборах в Думу РФ проголосовали более 55 тыс. человек
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин с 72,11% побеждает на выборах в Госдуму в своем одномандатном округе в Саратовской области (данные 100% протоколов).
Международный наблюдатель на выборах в Госдуму, член правления НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова не зафиксировала каких-либо серьезных нарушений в ходе визита на избирательные участки. Об этом Блинцова сообщила порталу BaltNews.
Читайте также: Наблюдатель из Эстонии: на выборах в РФ не заметила провокаций
В Подмосковье в Одинцовском одномандатном округе № 122 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 86,7% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 38,92% голосов.
Подробности в материале: Денис Майданов лидирует на выборах по Одинцовскому одномандатному округу
Лидер региональной группы «Единой России» на выборах в Государственную думу восьмого созыва и секретарь реготделения партии, губернатор Рязанской области Николай Любимов не планирует переходить на работу в федеральный парламент, сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона.
Подробности в материале: Рязанский губернатор не планирует переходить в Госдуму
В Челябинской области явка на выборы депутатов Госдумы составила 46,54% избирателей. Об этом сообщил журналистам глава облизбиркома Сергей Обертас.
Читайте подробнее: В Челябинской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы
В Вологодской области на выборах депутатов Заксобрания победу одержала «Единая Россия», набрав 35,63% голосов.
Подробности в материале: На выборах в Заксобрание Вологодчины ЕР набрала 35,63% голосов
В Подмосковье в Орехово-Зуевском одномандатном округе № 123 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Геннадий Панин. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 77,64% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 55,04% голосов.
Об этом: Геннадий Панин лидирует на выборах по Орехово-Зуевскому округу
Заявления о якобы незаконном удалении с участка для голосования в здании посольства РФ в Таллине являются необоснованными. Об этом говорится в заявлении поольства РФ, опубликованном на странцие ведомства в социальной сети Facebook.
Об этом: Посольство РФ Эстонии разъяснило суть конфликта на избирательном участке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о причинах задержки с итогами электронного голосования в Москве. Об этом он заявил 20 сентября журналистам.
«Всё-таки нужно в Центризбирком адресовать эти вопросы», — сказал представитель Кремля.
Подробности в материале: Песков переадресовал вопрос о задержавшихся итогах голосования в Москве
В голосовании на выборах в Госдуму России приняли участие около 13 тыс. человек. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба посольства РФ в Сухуме ТАСС.
Об этом: В Абхазии назвали число проголосовавших на выборах в Думу РФ
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, которые вошли в первую пятерку федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму, сами примут решение и сообщат, каким образом они распорядятся депутатскими мандатами. Об этом 20 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле ответили на вопрос о возможном отказе Шойгу и Лаврова от мандатов
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жителей региона за высокую избирательную культуру. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Он также сообщил, что, по предварительной информации, в голосовании лидируют достойные кандидаты.
Читайте также: Жителей Башкирии поблагодарили за высокую избирательную культуру
Официальные итоги голосования, состоявшегося 17−19 сентября в Хакасии, пока не подведены, однако власти региона подчёркивают, что вбросов бюллетеней в республике не зафиксировано.
Читайте подробнее: В Хакасии вбросов бюллетеней не зафиксировано — власти
На выборах депутатов гордумы Перми и по партспискам, и по одномандатным округам большинство голосов избирателей получила партия «Единая Россия». По данным крайизбиркома, «Единая Россия» по партийным спискам набрала 29,3% голосов и претендует на шесть мандатов. По одномандатных округам места в гордуме достанутся 19 единороссам.
По партспискам КПРФ получила 19,5% (положено четыре мандата), «Справедливая Россия — за правду!» — 11,8% (два мандата), партия «Новые люди» — 11,6% (один мандат), ЛДПР — 8,3% (один мандат).
Среди одномандатников по округу № 18 победил коммунист, по округу № 20 — представитель «Справедливой России — за правду». Среди победителей-одномандатников один самовыдвиженец.
Об этом: Большинство мандатов в Пермской гордуме достаётся единороссам
Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Адыгее с 64,81% голосов после обработки 100% протоколов.
Партия «Единая Россия» получила 79,01% на выборах в Госдуму в Татарии после обработки 100% протоколов.
В Подмосковье в Подольском одномандатном округе № 124 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 75,22% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,67% голосов.
Читайте также: Вячеслав Фетисов лидирует на выборах в Подольском одномандатном округе
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о легитимности выборов в стране, исключение — республика Башкирия.
«В целом выборы легитимны, исключение — Республика Башкортостан, не исключаю, что мы там не признаем итоги выборов», — заявил Миронов в ходе пресс-конференции.
Завершившиеся накануне выборы в Госдуму РФ позитивно оцениваются в Кремле с точки зрения конкурентности, открытости и честности. Об этом 20 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле заявили, что позитивно оценивают прошедшие выборы
Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников, комментируя победу «Единой России» на выборах в региональное Заксобрание, отметил, что обновленному парламенту предстоит реализовать сотни инициатив жителей региона.
Читайте подробнее: Вологодский губернатор рад, что ЕР взяла большинство мест в Заксобрании
В Калужской области по предварительным результатам голосования на выборах депутатов Государственной думы наибольшее количество голосов по одномандатным округам набрали Ольга Коробова («Единая Россия»), получившая 56 тысяч 960 голосов (35,69%) и Геннадий Скляр («Единая Россия»), за которого проголосовали 60 тысяч 510 избирателей (33,26%).
Подробности в материале: В Калужской области подвели предварительные итоги выборов
На сегодняшний день каких-либо решений о возможных изменениях в составе правительства после прошедших в России выборов в Государственную думу РФ не принято. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: О смене состава правительства РФ после выборов пока речи не идёт — Кремль
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Геннадий Семигин обеспокоен тем, что около 50% граждан России не приняли участие в выборах, не пришли на избирательные участки, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
Об этом: Семигин: 50% избирателей не приняли участие в голосовании
Глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал итоги голосования в республике, состоявшегося 17−19 сентября 2021 года.
Читайте подробнее: Глава Хакасии надеется, что новый депутат Госдумы «выполнит все обещания»
По Ленинградскому одномандатному округу №198 в Москве одержала победу Галина Хованская («Справедливая Россия — За правду»), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома.
Читайте подробнее: Галина Хованская побеждает на выборах в Госдуму
В Подмосковье в Сергиево-Посадском одномандатном округе № 125 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Пахомов. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Сергей Пахомов лидирует на выборах в Сергиево-Посадском округе
В Подмосковье в Серпуховском одномандатном округе № 126 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Александр Коган. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 74,24% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 36,64% голосов.
Читайте также: Александр Коган лидирует на выборах в Серпуховском одномандатном округе
В Подмосковье в Щелковском одномандатном округе № 127 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Александр Толмачев. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 67,76% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 38,84% голосов.
Читайте подробнее: Александр Толмачев лидирует на выборах в Щелковском одномандатном округе
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин назвал прошедшие выборы самыми легитимными и прозрачными.
Читайте также: Володин оценил выборы и пообещал постараться не разочаровывать
В Тюменской области на выборах в Госдуму РФ по одномандатным округам прошли представители партии «Единая Россия». Об этом сообщал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.
Об этом: В Тюменской области в Госдуму проходят одномандатники от «Единой России»
Российский президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителями регионов, победившими на выборах, а также с лидерами партий, прошедших в Госдуму. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 20 сентября журналистам.
«Такая встреча планируется, она готовится»,— сказал Песков.
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набрал 78,79% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Самовыдвиженец Анатолий Вассерман одерживает победу в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома.
Об этом: Вассерман побеждает в одномандатном округе в Москве
«Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, в Нижегородской области не зафиксировано», — заявил руководитель Центра общественного наблюдения в Нижнем Новгороде Михаил Орлов
Подробности в материале: Итоги выборов: в Нижегородской области «серьезных нарушений не было»
В Чечне определился лидер на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва по одномандатному округу. Среди всех восьми претендентов на место в нижней палате Российского парламента больше всех голосов избирателей набрал Адам Делимханов (Единая Россия»). За него проголосовали 93,59%. Такие данные привел в 11:30 центризбирком Чечни, обработав 100% бюллетеней.
Читайте подробнее: Адам Делимханов лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Чечне
Телеведущий и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Тимофей Баженов одержал победу в Бабушкинском одномандатном округе №196, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома.
Читайте также: Баженов обошёл Рашкина на выборах в Госдуму
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил жителей Зауралья, которые приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, а также организаторов выборного процесса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«Я благодарю всех жителей региона, которые не прятались за формулировками «мы ничего не решаем», «всё уже решили за нас», а взяли в свои руки ответственность за то, какой будет их жизнь и жизнь их детей — пришли на избирательные участки и проявили свою гражданскую позицию. Теперь нам предстоит выстроить конструктивное взаимодействие с новым составом Государственной думы РФ, чтобы на законодательном уровне отстаивать интересы Курганской области, отстаивать ваши интересы, дорогие друзья», — отметил Вадим Шумков.
Читайте также: Курганский губернатор поблагодарил избирателей за явку на выборы
Председатель избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил 20 сентября на пресс-конференции подвёл итоги выборов, прошедших в регионе 17−19 сентября 2021 года.
Подробности в материале: Победу на выборах в Томской области одержала «Единая Россия»
В Татарии после обработки 100% протоколов подводят предварительные итоги голосования. Как сообщает 20 сентября пресс-служба ЦИК РТ, в выборах приняли участие 78,9% от общей численности избирателей.
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 79,01% голосов избирателей, на втором месте — КПРФ (9,64%), на третьем ЛДПР — 2,82%.
Читайте также: В Татарии подводят предварительные итоги голосования
Партия «Единая Россия» набрала 73,74% голосов избирателей на выборах в парламент Республики Дагестан после обработки 100% протоколов.
В Липецкой области на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 48,38% голосов, КПРФ — 21,3%, ЛДПР — 7,78%, «Справедливая Россия» — 6%, «Новые люди» — 4, 82%. По одномандатным округам лидируют Николай Борцов (ЕР) — 47,82% и Михаил Тарасенко (ЕР) — 48,05%.
Читайте также: В Липецкой области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму
По итогам обработки 99% бюллетеней на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набирает 49,82% голосов, КПРФ — 19,00%, ЛДПР — 7,49%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,42%, «Новые люди» — 5,35%.
Кандидат от «Единой России» Пётр Толстой одерживает уверенную победу в Люблинском одномандатном округе №199 в Москве, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома.
Об этом: Пётр Толстой уверенно побеждает на выборах в Госдуму
Итоги выборов никак не влияют на поддержку регионов России со стороны федерального центра, она будет оказываться всем субъектам РФ на общих основаниях. Об этом 20 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле заявили о поддержке регионов РФ вне зависимости от итогов выборов
По итогам подсчёта 99% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,82% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.
Подробности в материале: Выборы в Госдуму: в ЦИК посчитали 99% голосов
Партия «Единая Россия» по мере подсчета избирательных бюллетеней укрепляет вои позиции на выборах в Московскую областную думу. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 94,23% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» повысила свою долю голосов до 45,37%. Следом идет КПРФ, на долю которой приходится уже 19,46% хотя после обработки 64,64% этот показатель составлял 20,17%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 7,95%.
Подробности в материале: «Партия пенсионеров» теряет шансы на проход в Мособлдуму
Итоги выборов депутатов Госдумы и регионального Заксобрания, состоявшихся 17−19 сентября 2021 года в Красноярском крае, прокомментировал губернатор региона Александр Усс.
Читайте также: Красноярский губернатор заявил, что выборы были сложными
В Чечне подведены итоги выборов в парламент республики. После обработки 100% бюллетеней избирательная комиссия предоставила данные по голосованию. Победу на выборах одержала партия «Единая Россия», набрав 89,20% голосов избирателей.
Читайте также: На выборах в парламент Чечни победила «Единая Россия»
На выборах в Госдуму РФ в московском Медведковском одномандатном округе №200 одерживает победу актёр Дмитрий Певцов, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Актёр Дмитрий Певцов побеждает на выборах в Госдуму
Предварительные итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва огласила 20 сентября председатель Брянской областной избирательной комиссии Елена Анненкова. По партийным спискам и в одномандатных округах лидирует партия «Единая Россия».
Подробности в материале: В Брянской области огласили итоги выборов в Госдуму
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 20 сентября прокомментировал итоги выборов, состоявшихся в регионе 17−19 сентября 2021 года.
Подробности в материале: Томский губернатор: областной парламент сохранил «широкую многопартийность»
На выборах в Госдуму РФ, которые проходили в России с 17 по 19 сентября, наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировали проблем, ставящих под сомнение легитимность голосования. Об этом на заседании Центризбиркома РФ заявил глава миссии наблюдателей от ШОС Тынчтык Шайназаров.
Об этом: Наблюдатели от ШОС оценили ход выборов в Госдуму РФ
В Псковской области подведены предварительные итоги выборов Государственной думы и Псковского областного Собрания депутатов, сообщили в региональном избиркоме. Партийным победителем стала «Единая Россия», получившая порядка 40% голосов на обоих выборах.
Об этом: На Псковщине «Единая Россия» получила порядка 40% голосов избирателей
Центризбирком Татарии после обработки 100% протоколов подводит предварительные итоги голосования по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Так, по шести одномандатным округам в республике побеждают представители «Единой России». Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, избирательная кампания завершилась без серьезных происшествий.
Читайте также: В Татарии «Единая Россия» лидирует на выборах по одномандатным округам
ЛДПР в ходе предвыборной кампании фактически переломила себя, отметил лидер партии Владимир Жириновский.
Читайте также: Жириновский: ЛДПР в ходе выборов переломила себя
Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в Чечне — по итогам обработки 100% бюллетеней она набрала 96,13% голосов.
В Югре явка на больших выборах составила 46,43% от общего числа избирателей. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.
В 2016 году явка на выборах в Госдуму РФ была в Югре чуть более 39%.
«Отрадно отметить, что явка превысила ожидания. Мы рады такому результату», — отметил Денис Корнеев.
Об этом: Явка избирателей на выборах в Югре «превысила ожидания»
На выборах в Государственную думу в Москве победили кандидаты, внесённые в список мэра города Сергея Собянина. Об этом 20 сентября написал сам глава столицы в личном блоге.
Читайте подробнее: Собянин заявил о победе всех кандидатов из «его списка»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о том, что партия не намерена признавать итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
Об этом: КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве
По результатам обработки 99% протоколов на выборах в Государственную думу РФ партия «Единая Россия» набирает 49,82% голосов. Такие данные 20 сентября сообщили в информационном центре ЦИК РФ.
Читайте также: «Единая Россия» набирает 49,82% после обработки 99% протоколов
Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки. КПРФ намеревалась протестовать против нарушений на выборах.
В Татарии в дни голосования в адрес ЦИК поступило 52 обращения. По всем поступившим сообщениям были проведены проверки с выездом. Большинство из них рассмотрено, нарушений избирательного законодательства не установлено, заявил 20 сентября председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Читайте также: Центризбирком Татарии в дни выборов проверил более 50 обращений
Пять политических партий по федеральному списку сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Тульской области, таковы данные регионального избиркома.
Об этом: В Тульской области названы победители-одномандатники на выборах в Госдуму
В Новгородской области подвели предварительные итоги выборов по итогам обработки 99,63% протоколов. Согласно полученным результатам, на федеральных и региональных выборах победила «Единая Россия», а в областной парламент проходят шесть партий.
Об этом: На выборах в Новгородскую областную думу 5%-й барьер прошли шесть партий
Интерес граждан к выборам в 2021 году возрос. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Читайте подробнее: Памфилова: явка на выборах 2021 года оказалась выше, чем обычно
В Курской области на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва лидирует «Единая Россия» — 43,48% голосов. По одномандатному избирательному округу № 109 больше всего голосов набрала Екатерина Харченко (ЕР) — 33,03%, по округу № 110 — Ольга Германова (ЕР) с 42, 83% голосов.
Об этом: В Курской области явка на выборы в Госдуму составила 47%
В регионах избирательные комиссии должны максимально тщательно подойти ко всем поступающим жалобам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Подробности в материале: «Решительно отменяйте выборы!» — Памфилова обратилась к коллегам в регионах
Недействительными на выборах 17−19 сентября 2021 года признано 25 тыс. 830 бюллетеней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Подробности в материале: Памфилова назвала число недействительных бюллетеней на выборах
Результаты выборов в Государственную думу показали сохранность позиций партии власти и в то же время дали ясный сигнал об электоральной усталости граждан, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 20 сентября прокомментировал итоги голосования.
Читайте также: «Пропасть в ресурсах и усталость»: эксперт о выборах в Госдуму
В Ленинградской области остались необработанными всего 4% протоколов по итогам федеральных выборов 17−19 сентября 2021 года. По предварительным данным, большинство голосов на выборах Госдумы отданы партии «Единая Россия», она также победила и по территориальным округам.
Подробности в материале: В Ленобласти единороссы победили по спискам и во всех думских округах
Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя одержал победу на выборах главы региона, состоявшихся 17−19 сентября. Данные по результатам обработки всех бюллетеней приводит ЦИК.
Читайте также: Руденя одержал победу на выборах губернатора Тверской области
В Подмосковье в Орехово-Зуевском одномандатном округе № 123 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Геннадий Панин. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 56,16% голосов.
Читайте подробнее: Геннадий Панин победил на выборах в Госдуму по Орехово-Зуевскому округу
«Единая Россия» набирает достаточно голосов для обеспечения конституционного большинства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Читайте также: Памфилова оценила результат «Единой России» на выборах в Госдуму
Итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,68%.
«Недемократическими и несвободными» назвал состоявшиеся в России выборы в Государственную думу председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон на своей странице в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Глава парламентской комиссии Эстонии осудил выборы в Госдуму РФ
Окончательные итоги выборов в Госдуму — 2021 ЦИК подведёт 24 сентября.
Исполнением гражданского долга и желанием быть причастными к происходящему в России объяснили граждане РФ свое участие в выборах Госдумы 19 декабря корреспонденту эстонского портала tribuna.ee.
Об этом: Граждане РФ в Эстонии рассказали, почему участвовали в выборах в Госдуму
Партия «Единая Россия» получила 46,5% голосов избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва по партийным спискам и почти все мандаты в территориальных округах.
Подробности в материале: «Единая Россия» получила 46,5% голосов на выборах в Заксобрание Ленобласти
На избирательном участке в Лиепайском Генеральном консульстве России в основной день голосования на выборах Госдумы РФ 19 сентября нынешнего года очередей не было, но люди шли постоянно. Об этом рассказал латвийский портал rus.lsm.lv с места событий.
Читайте также: Граждане РФ в Латвии рассказали, чего ждут после думских выборов
В Москве результаты дистанционного электронного голосования были пересчитаны несколько раз, заявил 20 сентября руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Подробности в материале: Результаты онлайн-голосования в Москве пересчитали несколько раз
Выборы 2021 года в России нарушили долгую традицию присутствия в Госдуме четырёх парламентских партий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Об этом: Памфилова назвала отличительную особенность выборов 2021 года
В Подмосковье в Коломенском одномандатном округе № 119 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Такие результаты выборов приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 46,7% голосов.
Читайте подробнее: Никита Чаплин победил на выборах по Коломенскому одномандатному округу
В Санкт-Петербурге обнаружены серьёзные нарушения на нескольких участках при проведении выборов, и там соответствующие итоги голосования должны быть отменены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Читайте также: Памфилова предложила Санкт-Петербургу проявить инициативу и отменить выборы
Решение о признании или не признании итогов выборов в Государственную думу РФ принимают страны — члены Евросоюза, а не Брюссель. Об этом на пресс-конференции 20 сентября заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Подробности в материале: Главы МИД стран ЕС могут обсудить итоги выборов в Госдуму РФ
В Подмосковье, в Щелковском одномандатном округе № 127, на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Александр Толмачев. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 38,3% голосов.
Подробности в материале: Александр Толмачев победил на выборах в Госдуму в Щелковском округе
По итогам подсчёта 99,77% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,83% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.
Читайте также: В ЦИК опубликовали результаты выборов по итогам подсчёта 99,77% голосов
В Архангельской области «Единая Россия» набрала 32,22% голосов избирателей, КПРФ — 18,7%, ЛДПР — 12,93%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 11,17%, «Новые люди» — 9,68%.
Подробности в материале: В Архангельской области ЕР набрала 32,22% голосов
В результатах выборов итоги электронного голосования отражены корректно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, выступая в информационном центре ЦИК России.
Читайте подробнее: Булаев: проблем с вводом протоколов по электронному голосованию нет
В избирательную комиссию Архангельской области в дни выборов поступило 12 жалоб и заявлений.
Читайте подробнее: В архангельский избирком в дни выборов поступило 12 жалоб
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил жителей региона за поддержку на выборах, прошедших 17−19 сентября.
Читайте подробнее: Тамбовский губернатор поблагодарил жителей за поддержку на выборах
Уже слышали? Самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах депутатов Госдумы в Преображенском одномандатном округе номер 205.
В Карелии посчитали 100% бюллетеней, отданных на выборах депутатов Петрозаводского городского Совета 28-го созыва по единому избирательному округу, то есть по партийным спискам. Как и на выборах в Госдуму и парламент Карелии, победили единороссы.
Читайте также: В Петрозаводске подвели итоги выборов в городской совет
В Подмосковье в Люберецком одномандатном округе № 121 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,8% голосов.
Об этом: Роман Терюшков победил на выборах в Госдуму по Люберецкому округу
В Подмосковье в Одинцовском одномандатном округе № 122 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 40,39% голосов.
Читайте подробнее: Денис Майданов победил на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу
Пять партий преодолевают пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму, заявила 20 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.
В Подмосковье в Подольском одномандатном округе № 124 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 43,11% голосов.
Подробности в материале: Вячеслав Фетисов победил на выборах в Подольском одномандатном округе
В Подмосковье в Сергиево-Посадском одномандатном округе № 125 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Пахомов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 45% голосов.
Об этом: Сергей Пахомов победил на выборах в Госдуму по Сергиево-Посадскому округу
В Подмосковье в Красногорском одномандатном округе № 120 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 48,24% голосов.
Об этом: Сергей Колунов победил на выборах в Госдуму по Красногорскому округу
Граждане России проявили свою активную жизненную позицию на выборах в Госдуму, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Подробности в материале: Путин поблагодарил граждан за активную явку на выборах
Во время единого дня голосования на избирательную систему России были совершены беспрецедентные кибератаки, сообщила 20 сентября журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
По её словам, такие усилия были предприняты чтобы дискредитировать нынешние выборы.
Читайте также: Памфилова рассказала о масштабе кибератак на выборы в России
Мэр Краснодара Евгений Первышов по итогам выборов переходит в Государственную думу VIII созыва. В соцсетях градоначальник поблагодарил краснодарцев за поддержку.
Подробности в материале: Мэр Краснодара Первышов переходит в Госдуму
Надежду на то, что Госдума VIII созыва будет работать так, что оправдает доверие граждан, выразил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Об этом: Депутаты должны оправдать доверие своих избирателей — Путин
В Калмыкии подводят итоги трёхдневных выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. На избирательные участки пришли чуть менее половины жителей республики с правом голоса. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме РК 20 сентября.
Подробности в материале: В Калмыкии подвели итоги трёхдневных выборов
Шесть политических партий, по предварительным данным, преодолевают пятипроцентный барьер по итогам выборов в Законодательное собрание Петербурга VII созыва и смогут создать свои фракции в новом составе городского парламента.
Об этом: Шесть партий преодолевают 5%-ный барьер на выборах Заксобрания Петербурга
На выборах депутатов Курской областной думы седьмого созыва больше всего голосов набрала «Единая Россия» — 42,97%. За КПРФ проголосовали 20,71% избирателей, ЛДПР — 11,71%, «Справедливая Россия — за правду» — 9,24%, «Новые люди» — 7, 18%, «Партию пенсионеров» — 5,49%.
В одномандатных округах победу одержали 20 кандидатов «Единой России», два — от КПРФ и один самовыдвиженец.
Подробности в материале: Большинство в новом созыве Курской облдумы получила «Единая Россия»
Итоги онлайн-голосования по Москве: ЕР 44,77%, ️КПРФ 15,53%, «Новые люди» 7,86%, ️ЛДПР 7,45%, ️СР 6,84%.
По предварительным данным, в Нижегородской области «Единой России» удалось заручиться поддержкой 49,76% проголосовавших нижегородцев. На втором месте расположилась КПРФ (19,3%). Замыкает тройку лидеров «Справедливая Россия» (8,59%).
Читайте подробнее: В Нижегородской области пять партий набрали больше 5% на выборах в Госдуму
Российские законы об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» «не способствовали свободной и честной процедуре» выборов в Госдуму РФ, заявил 20 сентября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, недопущение иностранных агентов и экстремистов к участию в выборах «в значительной степени ограничивало политический плюрализм и создавало препятствие осуществлению политических прав российского народа».
Читайте также: Мало агентов и экстремистов. Госдеп США недоволен выборами в Госдуму России
Запрет не для коммунистов. В Москве члены партии вышли на акцию против признания итогов выборов. На Пушкинской площади собралось около 200 человек.
В Ненецком автономном округе (НАО) «Единая Россия» проиграла КПРФ по партийным спискам. Наибольшее число голосов — 31,98% — у КПРФ.
В Калининградской области победу по итогам выборов депутатов Госдумы одержала «Единая Россия». Это следует из данных ЦИК РФ.
Подробности в материале: «Единая Россия» победила на выборах в Калининградской области
В Европейском союзе приняли к сведению сообщения о нарушениях в ходе прошедших в России выборов в Государственную думу, которые поступают «от независимых и надёжных источников», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Читайте подробнее: Евросоюз заявил о нарушениях в ходе выборов в России
В Югре введены 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. Об этом сообщает избирком ХМАО.
По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:
«Единая Россия» — 42,33%,
КПРФ — 17,74%,
ЛДПР — 12,36%,
Партия «Новые люди» — 6,39%,
«Справедливая Россия — За правду» — 5,78%.
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборах составила 46,43% от общего числа избирателей.
Читайте подробнее: Победа ЕР со сдачей позиций — итоги выборов в Югре по единому округу
Заявление Госдепа США об отсутствии «свободной и честной процедуры» на выборах в Государственную думу и невыполнении Россией международных обязательств — элемент гибридной войны, не имеющий ничего общего с реальностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте подробнее: В Госдуме ответили на претензии Госдепа США по выборам
На выборах нового созыва Липецкого областного совета депутатов «Единая Россия» получила 46,48% голосов избирателей, КПРФ — 19,64%, ЛДПР — 8,25% голосов, СР — 6,43%, «Новые люди» — 5,09%, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,22% голосов.
По итогам голосования по одномандатным округам победили 12 представителей КПРФ и 16 — «Единой России».
Об этом: В Липецкой области подвели предварительные итоги выборов в облсовет
В Брюсселе считают, что проведение выборов в Государственную думу на территории ДНР и ЛНР «противоречит духу и целям» Минских соглашений, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Об этом: ЕС: выборы в Госдуму на территории ДНР и ЛНР нарушают Минские соглашения
В Калининградской области «Единая Россия» одержала победу на выборах депутатов региональной думы. За неё отдали голоса 38,98% избирателей, сообщает ЦИК РФ.
Об этом: «Единая Россия» победила на выборах в Калининградскую облдуму
«Единая Россия» заняла большинство мест в городском совете Калининграда. Об этом сообщили журналистам в облизбиркоме.
Читайте подробнее: «Единая Россия» и КПРФ поделили горсовет Калининграда
Общественный штаб по наблюдению получил порядка 1,5 тыс. сообщений и около 4 тыс. протоколов с избирательных участков через специальное мобильное приложение «Мобильный наблюдатель» — ТАСС.
В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на избирательном участке №803 в Кировском районе, где в результате противоправных действий была разломана урна для голосования, разорваны сейф-пакеты, а заполненные бюллетени избирателей оказались беспорядочно разбросаны по полу.
Подробности в материале: В Петербурге возбудили дело по факту погрома на избирательном участке
В Курганской области 100% бюллетеней для голосования введены в государственную автоматизированную систему «Выборы». По итогам на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по единому избирательному округу лидирует партия «Единая Россия», сообщает региональный избирком.
По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.
«Единая Россия» — 36,07% голосов избирателей,
КПРФ — 23,45%,
ЛДПР — 11,78%,
Партия «Новые люди» — 6,61%,
«Справедливая Россия — За правду» — 10,51%.
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка составила 48,28% от общего числа избирателей
Читайте подробнее: В Зауралье единороссы одержали победу на выборах в Госдуму с 13% отрывом
«Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме. Это значит, что проводимость всех, в том числе и непопулярных, законов в новом составе Госдумы будет высокой. С учетом 2024 года и возможного (но не обязательного) трансфера власти правящая элита решила сконцентрировать всю законодательную субъектность в руках партии власти, что ожидаемо. Сейчас власти осталось решить две сложные постэлекторальные задачи — нейтрализовать протест и убедить Запад в легитимности этих выборов, заявил ИА REGNUM автор телеграм-канала Scriptirum, политолог Дмитрий Михайличенко.
Читайте подробнее: Нейтрализовать протест и убедить Запад — две задачи российской власти
В Курганской области 100% бюллетеней для голосования введены в государственную автоматизированную систему «Выборы». По итогам на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по одномандатному округу лидирует Александр Ильтяков, сообщает региональный избирком.
Александр Ильтяков набрал 37,58% голосов избирателей. Он является секретарём Курганского регионального отделения «Единой России» и был депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва. Кстати, в 2016 году Александр Ильтяков получил 59,52% голосов избирателей.
Читайте также: Зауралье в Госдуме представит секретарь местного отделения «Единой России»
Польские власти не признают легитимности выборов на территории Крыма, а голосование в других регионах России ставят под сомнение, говорится в опубликованном 20 сентября заявлении МИД Польши.
Читайте также: МИД Польши прокомментировал выборы на территории Крыма
В Башкирии выборы в Государственную думу не принесли сенсаций и прошли по привычному сценарию. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов, отметив несколько аспектов, которые дают чёткое представление о характере развития региональной электоральной системы.
Читайте также: В Башкирии выборы в Госдуму не принесли сенсаций — политолог
На Ямале после обработки 100% бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по единому избирательному округу лидирует партия «Единая Россия». Данные опубликованы на сайте ГАС «Выборы»
По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:
«Единая Россия» — 68,92%,
ЛДПР — 13,49%,
КПРФ — 7,16%.
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборы составила 65,83% от общего числа избирателей.
Об этом: На Ямале победила «Единая Россия» с улучшенным результатом
По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Удмуртии на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва побеждает «Единая Россия», набрав 35,6%, свидетельствуют данные портала ГАС выборы. Явка в ходе трехдневного голосования составила 47,39%.
Читайте также: На выборах в Госдуму «Единая Россия» в Удмуртии набирает 35,6%
В ходе трёхдневного голосования в Удмуртии не было зафиксировано никаких серьезных нарушений избирательного законодательства.
«Нами не зафиксировано никаких вбросов, «каруселей» и тому подобных серьезных нарушений», — подчеркнул глава Общественной палаты республики Рашид Хуснутдинов.
Об этом: В ходе выборов в Удмуртии серьёзных нарушений не было
На выборах депутатов представительных органов 25 муниципальных образований первого созыва в Удмуртии больше половины мандатов достаются «Единой России».
По итогам обработки около 75% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» получает 324 мандата из 639.
Об этом: В муниципальных советах Удмуртии единороссы получат больше половины мест
Турция не считает легитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России, сообщает 20 сентября пресс-служба турецкого МИД.
При этом отмечено, что Анкара поддерживает «территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».
Читайте также: МИД Турции: выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы
По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы Мордовии побеждает действующий врио главы республики Артем Здунов («Единая Россия»). Его поддержали 78,26% от общего числа внесенных в списки избирателей.
Читайте подробнее: Врио главы Мордовии поддержали больше 78% избирателей
По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Государственного собрания Мордовии седьмого созыва побеждает «Единая Россия», набрав 67,21%.
КПРФ поддержали 14,19% участников голосования, ЛДПР — 9,85%, «Справедливая Россия — За правду» получила 6,77% голосов избирателей.
Об этом: На выборах депутатов Госсобрания Мордовии побеждает «Единая Россия»
В Архангельской области в результате дополнительных выборов в областное собрание прошли кандидаты от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Читайте подробнее: На довыборах в Архангельское облсобрание победили кандидаты от ЕР и СР
По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Государственной думы в Мордовии побеждает «Единая Россия» с результатом 66%.
В одномандатном избирательном округе №23, по предварительным данным, побеждает лидер Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина («Единая Россия»), набрав 58,98%.
Читайте также: В Мордовии на выборах в Госдуму побеждает «Единая Россия»
В Марий Эл на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва и в федеральном, и в одномандатном округе побеждает КПРФ. Так, в федеральном округе КПРФ набрала 36,3%, «Единая Россия» — 33,43%, ЛДПР — 7,94%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,48%, «Новые люди» — 6,15%.
В одномандатном округе №22 лидирует депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ) — его поддержали 50,36% граждан от общего числа участников голосования.
Подробности в материале: В Марий Эл на выборах депутатов Госдумы победила КПРФ
На Дальнем Востоке по итогам голосования на выборах в Госдуму VIII созыва отмечается укрепление позиции КПРФ, написали авторы телеграм-канала «Якутия 2100».
Читайте подробнее: Дальний Восток укрепился в «красной зоне» по итогам выборов-2021
Депутат Государственной думы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия намерена оспорить результаты голосования на прошедших выборах в Госдуму в Уссурийске в Приморье.
Читайте также: Депутат Госдумы РФ намерен оспорить итоги выборов в Приморье
Украина может оказаться под ударом новых проблем после выборов в Государственную думу в России, написал 20 сентября на своей странице в Facebook бывший глава МИД страны Павел Климкин.
Об этом: Климкин предупредил о проблемах для Украины после выборов в России
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва по Башкирии составила 72,79%. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии по региону.
Согласно данным информационного центра центризбиркома Башкирии, в республике обработаны 100% протоколов окружных избирательных комиссий.
Читайте также: В Башкирии обработали 100% протоколов на выборах в Госдуму
Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Такие данные после обработки 100% итоговых протоколов приводит 21 сентября на своём сайте Центризбирком РФ.
Второй результат по итогам обработки протоколов — у КПРФ, 18,93%. Далее идут ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%.
Об этом: «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму РФ, набрав 49,82% голосов
Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва продолжают подводить в Томской области.
Читайте также: В Томской области кандидат в Госдуму от ЛДПР вырвал победу у конкурента
Главы Балейского и Чернышевского районов Забайкалья, единороссы Сергей Гальченко и Виктор Наделяев, переизбраны на новые сроки. Об этом информирует пресс-служба правительства региона со ссылкой на избирком.
Подробности в материале: «Единая Россия» победила в двух муниципалитетах Забайкалья
Стали известны результаты голосования граждан России в Черногории на думских выборах 2021 года. Избирательный участок был открыт в посольстве России в Черногории в Подгорице.
Об этом: Посольство РФ в Черногории подвело итоги голосования на выборах в Госдуму
Победа кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатным округам является результатом их активной работы и доверия избирателей к ним. Об этом заявил журналистам глава центра «Аналитика» и эксперт Центра общественного наблюдения Свердловской области Андрей Мозолин.
Читайте подробнее: На Урале объяснили победу «Единой России» на выборах
Губернатором Хабаровского края избран Михаил Дегтярёв, с июля 2020 года временно руководивший регионом. Краевая избирательная комиссия утвердила итоги голосования, сообщил 21 сентября председатель избиркома Денис Кузьменко.
Дегтярёв победил на выборах с результатом 56,77% голосов.
Читайте также: Михаил Дегтярёв избран губернатором Хабаровского края
Классовая разношерстность депутатского корпуса может стать проблемой для системы российского парламентаризма, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Читайте также: Журавлёв назвал проблему состава нового созыва Госдумы
Волгоградский избирком подвёл итоги выборов в депутаты Государственной думы восьмого сезона. По федеральному и четырём одномандатным округам лидирует партия «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Волгоградской области подвели итоги выборов
В Тюменской области после обработки 100% бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по двум избирательном округам лидирует партия «Единая Россия». Данные опубликованы на сайте ГАС «Выборы».
Подробности в материале: В Тюменской области на выборах в Госдуму единороссы потеряли сторонников
В Калмыкии проводится процессуальная проверка в связи с зафиксированным случаем вброса бюллетеней на избирательном участке в селе Малые Дербеты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
Подробности в материале: В Калмыкии следователи проверяют факт вброса бюллетеней
Избирательные участки в Латвии входят в состав Южно-Сахалинской городской избирательной комиссии. Результаты голосования на участках в Латвии помогли «Единой России» уверенно победить в столице островного региона, об этом во время подведения итогов голосования заявила председатель избиркома Сахалина Виктория Черкасова.
Читайте также: На результаты выборов на Сахалине повлияла Латвия
Тбилиси осуждает проведение выборов в Южной Осетии и Абхазии в Госдуму России. Об этом говорится в сообщении, обнародованном МИД Грузии.
Об этом: Тбилиси отреагировал на выборы в Южной Осетии и Абхазии в Думу РФ
В Белогорский городской совет народных депутатов 17−19 сентября были избраны 15 представителей от КПРФ и всего 8 — от «Единой России». Мэр города понял, что хотел сказать народ на выборах.
Подробности в материале: Мэр города в Приамурье понял, что хотел сказать народ на выборах
От одномандатных округов Забайкалья в Госдуму прошли Александр Скачков («Единая Россия») и Юрий Григорьев (СР).
Читайте также: В Забайкалье названы имена победителей на думских выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил жителей республики за оказанное ему доверие и избрание на очередной срок руководителем Чечни. Он пообещал приложить все силы, чтобы оправдать доверие избирателей.
Читайте подробнее: Кадыров поблагодарил жителей Чечни за избрание его главой республики
Кандидаты от партии «Единая Россия» побеждают в шести из восьми территориальных округов в Петербурге по выборам Государственной думы России VIII созыва. Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы». В двух округах лидируют кандидаты от СРЗП и «Партии Роста».
Об этом: Единороссы побеждают в шести из восьми думских округов в Петербурге
Российская сторона внимательно отнесётся к заявлению министерства иностранных дел Турции о непризнании Анкарой выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности в материале: В МИД РФ прокомментировали непризнание Турцией выборов в Госдуму в Крыму
Шесть партий получат места в Орловском областном совете народных депутатов нового созыва, при этом большинство останется за «Единой Россией».
Подробности в материале: В Орловский облсовет пробились шесть партий и один самовыдвиженец
Организация выборного процесса в Подмосковье заслуживает похвалы. Об этом 21 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Состоялись выборы в Госдуму, Московскую областную думу. Все, кто присутствует на совещании, понимают, насколько важное и непростое событие выборы. И с точки зрения организации. Здесь хочу поблагодарить председателя нашей избирательной комиссии Илью Березкина», — сказал Воробьев.
Об этом: Губернатор Подмосковья поблагодарил Мособлизбирком за выборы
Новым депутатом Заксобрания Челябинской области станет единоросс Павел Избрехт. Об этом сообщает облизбирком
Об этом: Челябинский избирком огласил результаты довыборов в Заксобрание
В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября выбирали не только депутатов Госдумы, но и регионального парламента, в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) восьмого созыва прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России».
Подробности в материале: Алтайский парламент стал пятипартийным
В Югре по итогам голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по двум округам победу одержали представители «Единой России». Об этом сообщает избирком ХМАО.
По одномандатному федеральному округу №222 с большим отрывом от соперников, набрав 44,85% голосов избирателей, победу одержал депутат Госдумы РФ седьмого созыва Павел Завальный.
По одномандатному федеральному округу №223 победителем на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва стал замгубернатора Югры Вадим Шувалов, получивший 33,77% голосов избирателей.
Читайте также: В Югре определились с представителями в Госдуме по одномандатным округам
Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва может состояться в среду, 29 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября сообщил источник.
Читайте также: Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в конце сентября
После выборов в новом созыве Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) будет немного изменена структура. Об этом 21 сентября заявил председатель АКЗС действующего, седьмого созыва, Александр Романенко. Его слова цитирует пресс-служба краевого парламента.
Также отмечается, что к парламентским партиям, работавшим в прошлом созыве, прибавятся «Коммунисты России». Самой многочисленной, по предварительным оценкам, будет фракция «Единая Россия» — 31 депутат, КПРФ представят 24 депутата, в фракции «Справедливой России — За правду» будет пять человек, по четыре депутата в ЛДПР и «Коммунистах России».
Об этом: «Единая Россия» потеряла былое влияние в алтайском парламенте
В Ингушетии на выборах в парламент республики большинство голосов набрала «Единая Россия». За нее проголосовали более 82% избирателей. «Справедливая Россия — За правду» набрала около 7,9% голосов.
Подробности в материале: Народное собрание Ингушетии станет двухпартийным
В Алтайском крае по итогам обработки 99,7% протоколов обнародованы предварительные результаты выборов в Государственную думу восьмого созыва. Как сообщила председатель избиркома региона Ирина Акимова в ходе пресс-конференции, лидирует «Единая Россия». По одномандатным округам определены четверо победителей.
Подробности в материале: В Алтайском крае обнародованы итоги выборов депутатов Госдумы
В Алтайском крае подвели итоги не только выборов депутатов Государственной думы, но и краевого парламента. Как сообщает 21 сентября сайт АКЗС, по итогам обработки 99,7% протоколов в разрезе партийных списков голоса предварительно распределились следующим образом: «Коммунисты России» — 12,1%, «Единая Россия» — 34,29%, ЛДПР — 10,71%, КПРФ — 24,04%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 13,69%, «Яблоко» — 1,71%. Таком образом, новый состав парламента будет пятипартийным.
Подробности в материале: Обнародованы итоги выборов в Алтайское краевое законодательное собрание
В Смоленской области на выборах в Госдуму по федеральному списку большинство получила «Единая Россия», а по одномандатным округам победили кандидаты от ЕР и ЛДПР.
Читайте также: В Смоленской области подвели итоги выборов в Госдуму
В Югре в ГАС «Выборы» введено 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Со значительным отрывом победу одержали партия «Единая Россия» и её представители, сообщает избирком ХМАО.
Об этом: В Югре подвели итоги выборов в Тюменскую областную думу
Дочь председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва Вячеслава Макарова — Марина Лыбанева, набрав достаточное количество голосов для избрания в депутаты городского парламента следующего созыва, вернёт себе девичью фамилию. Этот факт 21 сентября подтвердили в пресс-службе Заксобрания.
Об этом: Дочь спикера Заксобрания Петербурга меняет фамилию, выиграв выборы
По итогам выборов в парламент Дагестана победу одержала «Единая Россия». За неё проголосовали 74,74% избирателей. Преодолели 5%-ный барьер еще два партии — «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. Первая набрала 12,71% голосов, вторая — 11,62%. Такие данные привели в центризбиркоме Дагестана.
Читайте подробнее: В Народное собрание Дагестана проходят три партии
Дату вступления в должность избранного губернатора Белгородской области назначила председатель облдумы Ольга Павлова. Документ размещён на сайте правительства региона.
Об этом: Назначена дата инаугурации избранного губернатора Белгородской области
Краснодарская городская дума прекратит полномочия мэра краевого центра Евгения Первышова после оглашения официальных результатов выборов в Государственную думу РФ восьмого созыва Центральной избирательной комиссией.
Скоробогатова Милана Маратовна избрана депутатом госсобрания Башкирии шестого созыва по Буйскому одномандатному избирательному округу №55. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии.
Сообщается, что в Буйский одномандатный избирательный округ №55 входят Бураевский и Янаульский районы. С 17 по 19 сентября здесь проходило голосование на 97 избирательных участках.
Подробности в материале: Избран депутат госсобрания Башкирии по Буйскому округу
В Ставропольском крае после обработки 100% бюллетеней избирателей определились победители на выборах в краевой парламент. Большинство голосов избирателей были отданы за «Единую Россию» — свыше 61%, сообщили в краевом избиркоме. КПРФ набрала около 16% голосов. Партия «Справедливая Россия — За правду» получила около 9% голосов избирателей.
Читайте также: В думу Ставрополья по итогам выборов проходят три партии
Около двух тысяч человек получили прививки от коронавируса в пунктах вакцинации, работавших рядом с избирательными участками, 17−19 сентября.
Читайте также: В Крыму у избирательных участков от ковида привили 2 тыс. человек
Подведены предварительные итоги муниципальных выборов, состоявшихся в Томской области. Об этом сообщили 21 сентября в областной администрации.
Читайте подробнее: На муниципальных выборах в Томской области отличились самовыдвиженцы
Избирком Иркутской области 21 сентября обнародовал итоги голосования по одномандатным округам, образованным в связи с выборами депутатов Госдумы. По округу № 93 победу одержал Михаил Щапов (КПРФ), за него проголосовали 93 083 избирателя (50,77%), по округу № 94 — Антон Красноштанов («Единая Россия»), которого поддержали 69 413 человек (41,35%), по округу № 95 — Сергей Тен («Единая Россия») — 70 071 голос (40,56%).
Подробности в материале: Иркутская область обнародовала итоги выборов в Госдуму
Доктор политических наук Галина Шешукова назвала ряд неожиданностей по итогам выборов депутатов Заксобрания Оренбургской области, а также их причины.
Эксперт считает, что первым сюрпризом избирательной кампании в регионе стала неожиданно высокая явка избирателей — 45,3%. В 2016 году она составила только 41,6%.
Сюрпризом, по мнению эксперта, стал и высокий результат КПРФ в этой кампании. По партийным спискам в регионе за КПРФ проголосовало 26,4% избирателей, что на 8% больше, чем уровень поддержки в 2016 году. Кроме того, кандидаты от КПРФ выиграли по четырем округам (один в Оренбурге, два в Орске и один в Бузулуке). В 2016 году кандидат от КПРФ победил только в одном округе.
Третий сюрприз — это провал ЛДПР. Если в 2016 году за ЛДПР проголосовало 22,66% избирателей, то сейчас только 9,45%, то есть партия потеряла 11% по партийным спискам.
Четвертый сюрприз — это острая конкурентная борьба как в одномандатных округах по выборам в Госдуму РФ, так и в округах по выборам в Заксобрание области. По словам Галина Шешуковой, на протяжении ночи подсчета голосов победа переходила из рук в руки.
Об этом: Политолог назвала сюрпризы и их причины на выборах в Оренбургской области
В седьмом созыве Думы Астраханской области более 60% мандатов достанется представителям «Единой России». В облдуму войдут 27 представителей ЕР, по пять — КПРФ и «Справедливая Россия — за правду», по два — ЛДПР и «Партия пенсионеров», по одному — «Новые люди», «Родина» и один самовыдвиженец.
Читайте подробнее: Подведены итоги выборов нового созыва Думы Астраханской области
На выборах в парламент Адыгеи седьмого созыва большинство голосов избирателей получила партия «Единая Россия». За нее проголосовали 66,73% избирателей. Такие данные привел центризбирком республики, обработав 100% протоколов. Второе место заняла КПРФ — 17,65%, третье — ЛДПР, набравшая 7,47%. Проходит в парламент также «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 6,14% голосов избирателей.
Читайте также: В Госсовет-Хасэ Адыгеи прошли четыре партии
Информационная работа, которая велась на протяжении всей избирательной кампании в Государственную думу восьмого созыва, была выполнена на самом высоком уровне. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: В МИД РФ высоко оценили информационное сопровождение выборов в Госдуму
В Дагестане за прошедшие сутки скончались от COVID-19 еще 14 жителей региона. Общее число смертей от опасной инфекции достигло 2443, сообщили 21 сентября в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Дагестане еще 14 человек скончались от COVID-19
Правительству РФ необходимо в короткие сроки выстроить работу с обновлённым составом Государственной думы РФ, сообщил 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте также: Мишустин поручил правительству выстроить работу с обновлённой Госдумой
Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова поблагодарила всех членов комиссии за работу и объявила, что выборы признаны состоявшимися.
В Саратовской области явка составила 55,71% от общего числа избирателей. После подсчета 100% протоколов по единому федеральному округу победу одержала с результатом 59,84% партия «Единая Россия». За КПРФ проголосовали 20,74% избирателей, за ЛДПР — 5,15%. Остальные партии набрали менее 5% голосов.
Подробности в материале: Избирком Саратовской области подвёл итоги выборов
Избирательная комиссия Ленинградской области на своем заседании 21 сентября утвердила результаты выборов депутатов Государственной думы VIII созыва по одномандатным избирательным округам Ленинградской области. Принципиальных изменений в послевыборном раскладе не произошло: во всех трёх территориальных округах победили кандидаты-единороссы, а по единому избирательному округу больше всех голосов набрала партия «Единая Россия».
Подробности в материале: В Ленобласти утвердили окончательные итоги думских выборов в регионе
Госдума по итогам выборов 2021 года пополнится новой партией, но это не поколеблет сложившееся статус-кво. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.
Об этом: «Новые люди» не нарушат сложившуюся парламентскую иерархию — политолог
Протестное голосование в восточных регионах России создаёт существенные риски с точки зрения региональной политики федеральных властей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.
Читайте подробнее: «Красного пояса не сложилось» — об успехах КПРФ на Дальнем Востоке
О восстановлении российской экономики после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, заявил 21 сентября президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Читайте также: Россия полностью преодолела вызванный пандемией спад экономики — Путин
Региональные социальные инициативы помогли поддержать уровень поддержки «Единой России» в регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.
Подробности в материале: Инициативы мэрии укрепили позиции «Единой России» в Москве — политолог
Регионы с длительными внутриэлитными конфликтами стали наиболее проблемными для «Единой России» на выборах в 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.
Об этом: Политолог назвал признак проблемных для «Единой России» регионов
В конце ноября члены Совфеда готовы представить подробный доклад о попытках влияния извне на избирательные кампании в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
Об этом: В Совфеде в конце ноября представят рекомендации по защите суверенитета
В Пензенской области избирком 21 сентября признал избранным губернатором Олега Мельниченко. Ему выдали удостоверение установленного образца. Вступление в должность намечено на 28 сентября.
Читайте также: В Пензенской области Олегу Мельниченко вручили удостоверение губернатора
В Псковской области подвели окончательные итоги выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов новых созывов. Безусловным лидером выборов на Псковщине стала «Единая Россия».
Подробности в материале: В Псковской области стали известны окончательные итоги выборов
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя итоги выборов, заявил, что жители региона продемонстрировали желание участвовать в формировании органов федеральной и местной власти. Об этом, по его словам, свидетельствует явка в 41,5%.
Читайте также: Архангельский губернатор дал оценку состоявшимся выборам
Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва и досрочные выборы губернатора Белгородской области признаны состоявшимися, законными и действительными, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в региональном избиркоме.
Читайте подробнее: Белгородский избирком признал выборы состоявшимися
За три дня голосования от наблюдателей в Белгородской области поступила 91 жалоба. Все обращения признаны необоснованными, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе регионального избиркома.
Читайте подробнее: Белгородский избирком отказался удовлетворять жалобы на ход выборов
Центризбирком Удмуртии подвел итоги выборов депутатов Государственной думы VII созыва.
В голосовании по федеральному округу принимали участие 14 политических партий, в государственную думу по спискам проходят представители пяти партий. «Единая Россия» набрала 35,63%.
В обоих одномандатных округах также победили единороссы — Андрей Исаев и Олег Гарин.
Читайте также: В Удмуртии утвердили итоги выборов
Выборы, проводившиеся на территории Рязанской области 17−19 сентября признаны состоявшимися. В избирком поступило 58 жалоб, семь из которых были удовлетворены, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Рязанский избирком удовлетворил семь жалоб на выборах-2021
Итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 87, 88 и 89 подведены на заседании избирательной комиссии Воронежской области 21 сентября, сообщили в облизбиркоме.
Читайте также: Воронежский облизбирком утвердил итоги выборов
Политолог обратил внимание и на «очередное протестное голосование» в Ненецком автономном округе: «Руки бы оторвать тем людям, которые придумали эту идею объединения с Архангельской областью и вбросили ее без предварительной подготовки — до сих пор пожинают плоды».
Подробности в материале: Политолог рассказал, чем северяне отличились на выборах в Госдуму РФ
В Марий Эл подвели итоги прошедшей избирательной кампании. ЦИК республики на заседании 21 сентября признал выборы в Государственную думу VII созыва по федеральному и Марийскому одномандатному округу №22 действительными и состоявшимися.
Читайте подробнее: Окончательные итоги избирательной кампании подвели в Марий Эл
Политолог о настроениях избирателей в Коми: «Регион традиционно протестный, а следствием и, одновременно, его причиной является проблема с руководителями республики — губернаторов здесь снимали, сажали, что определило обстановку».
Об этом: «Боятся тюремных сроков» — политолог о результатах выборов в Коми
В Мордовии подвели окончательные итоги досрочных выборов главы республики.
Врио главы Мордовии Артема Здунова («Единая Россия») поддержали 78,26% участников голосования или более 298 тыс. человек. Второе место занял депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ), набрав 11,48% или более 43 тыс. голосов. Депутата Госсобрания республики Евгения Тюрина (ЛДПР) поддержали 6,21% или более 23 тыс. избирателей. За представителя «Партии пенсионеров» Александра Лемкина проголосовали 2,64%, что составляет более 10 тыс. человек.
Читайте также: В Мордовии утвердили итоги выборов главы региона
В Мордовии подводят окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы VIII созыва.
По итогам голосования в Мордовском федеральном избирательном округе в Госдуму по спискам проходят три партии: «Единая Россия», получившая 66% или более 253 тыс. голосов избирателей; за КПРФ проголосовали 12,99% от общего числа внесенных в списки для голосования — более 49 тыс. человек; ЛДПР поддержали 7,75% избирателей или более 29 тыс. жителей республики.
Об этом: Окончательные итоги выборов в Госдуму подвели в Мордовии
По итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, сообщили 21 сентября в ЦИК РФ.
Читайте подробнее: «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме