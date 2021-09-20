Белгород, 20 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Предварительные итоги досрочных выборов губернатора Белгородской области огласил региональный избирком. По итогам обработки 99,29% протоколов с результатом в 78,82% побеждает врио главы региона Вячеслав Гладков («Единая Россия»), сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

В выборах губернатора помимо Вячеслава Гладкова участвовали депутат облдумы на непостоянной основе, пенсионер Владимир Абельмазов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,) помощник депутата Госдумы Алексея Старовойтова в Белгородской области Евгений Дрёмов (ЛДПР), директор ЗАО «АспектЦентр» Юрий Осетров («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и депутат горсовета Белгорода на непостоянной основе Кирилл Скачко (КПРФ).

Предыдущие выборы губернатора Белгородской области проходили 10 сентября 2017 года. Явка избирателей на 19:30 составила 52,55%. С результатом 69,29% выборы в пятый раз выиграл Евгений Савченко, который досрочно сложил свои полномочия в сентябре 2020 года, а затем стал сенатором от региона.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков был назначен президентом РФ Владимиров Путиным 18 ноября 2020 года.