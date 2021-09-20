Пермь, 20 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В центре Перми прошли съемки финальной сцены картины «Ёлки». На площадке возле Театра-Театра установили новогоднюю ёлку. В массовке участвовали пермяки, сообщает портал 59.ru.

Dana Tentis Новогодняя елка

На съемки пригласили всех желающих при условии, что пермяки возьмут новогодний реквизит — смешную шапку, гирлянду или мишуру. Горожане охотно откликнулись на предложение.

Люди выстроились в огромную новогоднюю игрушку — звезду. Падал искусственный снег. Чтобы снять финальную сцену фильма, использовали строительный кран.

Напомним, в августе часть фильма снимали на территории пермского технопарка. Планируется, что лента «Елки» выйдет в прокат 16 декабря 2021 года.