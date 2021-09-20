Барнаул, 20 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Алтайском крае после обработки более 80% голосов, отданных за депутатов Государственной думы, лидирует партия «Единая Россия». За нее проголосовали 33,57% избирателей региона. На фтором месте — КПРФ (30,51%).

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Далее следуют: «Справедливая Россия-За правду» (9,95%), ЛДПР (9,30%), «Новые люди» (6,03%) и Партия Пенсионеров (2,55%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае с 17 по 19 сентября не выбирали не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента. Предварительно явка составила 41,15%, тогда как 2016 году на избирательные участки пришли более 50% жителей региона.

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