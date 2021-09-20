Тамбов, 20 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё десять пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в Тамбовской области. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Kaatjem Авария

Авария произошла в 05:25 мск на 500-м километре автотрассы Р-22 в Сампурском районе. По предварительной информации, следовавший в Москву микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, в котом находились четыре человека.

В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе ребёнок. Два человека из легкового автомобиля и восемь человек, ехавших в микроавтобусе, получили травмы. По предварительным данным, никому из людей, ехавших в микроавтобусе, госпитализация не понадобилась.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники спецслужб, в том числе спасатели и полиция. На участке автодороги рядом с местом ДТП организовано реверсивное движение. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семерых пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области.