Архангельск, 20 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Арбитражный суд Архангельской области по месту нахождения постоянного судебного присутствия в Нарьян-Маре 12 октября 2021 года планирует начать рассмотрение иска ООО «Башнефть-Полюс», принадлежащего «Башнефти» и «Лукойлу». Ответчиком в споре на 9,2 млрд рублей выступает ООО «Варандейский терминал», 100% доли в котором у ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», передаёт ИА REGNUM.

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Иск поступил в суд 9 сентября 2021 года. Позднее дело было принято судьей Лях. В споре речь идёт «о взыскании убытков в размере 9265 432 210 руб. 00 коп. в период с 01.01.2015 по 19.01.2020 года». Третьим лицом в заседание пригласили ФАС РФ.

Детали спора пока не сообщались, но, вероятно, речь идёт о тарифах на перевалку нефти. Так в марте 2019 года ФАС России признало ООО «Варандейский терминал» нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», указав, что это выразилось «в установлении и поддержании монопольно высокой цены перевалки нефти в морском порту Варандей». Претензии ФАС, выраженные в постановлении ведомства, оспариваются компанией. Следующие заседание по делу назначено на 23 сентября 2021 года.