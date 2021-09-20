Ульяновск, 20 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Ульяновске в отношении сотрудников транспортной полиции возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Под уголовное преследование попали два сотрудника ППСП Ульяновского ЛО МВД России на транспорте. Следствие полагает, что они превысили полномочия при выявлении наркопреступлений.

По версии правоохранителей, в июле 2021 года командир взвода ППСП совместно со своим заместителем во время оперативно-розыскных мероприятий организовал незаконное привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ ранее незнакомой им женщины.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка без цели сбыта наркотических средств»), п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Один из фигурантов уголовного дела арестован, второй находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Ульяновске вынесен приговор бывшему сотруднику столичной администрации, которого обвинили в превышении полномочий при проведении конкурса по оказанию услуг. Экс-чиновник признан виновным, ему назначено 50 тыс. рублей штрафа.

Подробнее:В Ульяновске осуждён экс-начальник управления городской мэрии