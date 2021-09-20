Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Свердловской области по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы лидируют выдвиженцы «Единой России». Об этом сообщает ЦИК РФ.

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Среди них Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков и Константин Захаров. Также победителями значатся Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин. Юольшинство из них были и в прежнем составе Госдумы.

Лидирует ЕР в регионе и по партийным спискам .Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходили 17−19 сентября.